CES 2026 – Timekettle présente ses innovations en interprétation assistée par IA

Un nouveau moteur de traduction de pointe et une capture vocale par conduction osseuse de nouvelle génération, déjà intégrés aux écouteurs W4, pour offrir l’interprétation la plus précise jamais lancée.

Timekettle, leader mondial de la communication multilingue alimentée par l’IA, annonce une mise à jour majeure de l’ensemble de son écosystème, repoussant les limites de la traduction en temps réel. Au cœur de cette avancée : le nouveau SOTA (State of the Art) Translation Engine Selector, une technologie discrète mais déterminante, capable de sélectionner instantanément le moteur de traduction le plus adapté à chaque combinaison de langues et à chaque conversation.

Même si cette innovation reste imperceptible pour l’utilisateur, ses effets se ressentent instantanément : Timekettle atteint ici son plus haut niveau de rapidité, de précision et de naturel, quel que soit l’accent, la structure grammaticale ou la façon de s’exprimer. Cette évolution s’accompagne aussi d’un algorithme hybride renforcé, combiné à la conduction osseuse, qui améliore la captation de la voix en affinant la pureté du signal vocal avant son traitement par le système de traduction. Réunies, ces innovations font des écouteurs interprètes W4 les plus précis jamais conçus par Timekettle, allant au-delà des performances déjà dévoilées à l’IFA 2025 au point de laisser la concurrence… loin derrière.

Basée sur sa technologie propriétaire de capteur bone-voiceprint (empreinte vocale par conduction osseuse), la mise à jour 2026 renforce l’algorithme pour capter des vibrations vocales plus nettes et améliorer la pureté du signal. Elle permet aussi une meilleure isolation des bruits en environnements agités, tout en identifiant plus finement les différents intervenants lors des échanges à plusieurs voix.

Dès le début de l’année 2026, le SOTA Translation Engine Selector, l’algorithme hybride mis à jour et les évolutions renforcées de Babel OS seront progressivement déployés sur l’ensemble de la gamme Timekettle, notamment :

• W4 Interpreter Earbuds : désormais les écouteurs de traduction grand public les plus précis jamais conçus par Timekettle

• W4 Pro : optimisé pour les réunions professionnelles et les usages en entreprise

• T1 AI Translator : le traducteur hors ligne le plus rapide au monde associe désormais l’Edge AI au SOTA Engine Selector pour gagner encore en précision, tout en conservant ses performances hors ligne de référence et son temps de réponse ultra-rapide de 0,2 seconde

• T1 Mini, WT2 Edge, M3 Earbuds et X1 Interpreter Hub : chacun profite d’améliorations en prédiction du contexte, segmentation et traduction des tonalités



La mise à niveau 2026 du SOTA Translation Engine Selector et de l’algorithme hybride amélioré sera disponible en janvier 2026 via des mises à jour sur les appareils Timekettle compatibles, avec un déploiement étendu à l’ensemble de la gamme tout au long du premier trimestre 2026. Les produits Timekettle sont disponibles sur www.timekettle.co et sur Amazon. Prix indicatifs : W4 Interpreter Earbuds (349,00 €), W4 Pro (449,00 €), T1 AI Translator (299,99 €), T1 Mini (149,99 €), WT2 Edge (349,99 €), M3 Earbuds (149,99 €) et X1 Interpreter Hub (699,00 €).