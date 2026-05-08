SteelSeries Arctis Nova Pro Omni, un casque qui veut (vraiment) tout faire

Pour ses 25 ans, SteelSeries ne fait pas les choses à moitié. La marque, pionnière dans l’univers de l’esport, pousse encore plus loin son ambition avec un casque qui ne se contente plus d’être dédié au gaming.

Avec l’Arctis Nova Pro Omni, l’idée est claire : proposer une expérience audio premium capable de tout gérer, sur tous les appareils, sans compromis.

Ce qui frappe d’abord, c’est la polyvalence. Grâce à la technologie OmniPlay, le casque peut connecter jusqu’à cinq appareils et mixer plusieurs sources en simultané. PC, console, smartphone… tout fonctionne ensemble, sans avoir à jongler entre les connexions. Une approche qui colle parfaitement aux usages actuels, où le gaming, le streaming et la communication se mélangent en permanence. Mais SteelSeries ne s’arrête pas à la connectivité.

L’Arctis Nova Pro Omni mise aussi sur une vraie montée en gamme côté son. Certifié Hi-Res Wireless, il propose une restitution en 96 kHz / 24 bits, avec des haut-parleurs de 40 mm capables de couvrir une plage de fréquence très large, de 10 Hz à 40 kHz. Concrètement, cela se traduit par un son plus détaillé, plus riche, qui fonctionne aussi bien en jeu que pour la musique ou les films.

L’immersion passe aussi par une réduction de bruit active efficace, pensée pour isoler du monde extérieur, mais aussi par un travail poussé sur le micro. Le ClearCast Pro, associé à une réduction de bruit basée sur l’IA, permet de garder une voix claire même dans des environnements bruyants. Un point clé pour ceux qui jouent en ligne ou passent régulièrement d’un usage gaming à des appels.

Côté expérience, SteelSeries mise sur un vrai contrôle en temps réel. Entre l’application, les préréglages audio (plus de 200 profils) et le GameHub avec écran OLED, tout est pensé pour ajuster le son sans interrompre ce que l’on fait. Un détail qui change beaucoup dans l’usage.

Pour éviter toute frustration, le casque intègre un système de double batterie échangeable, permettant une utilisation continue sans interruption. Un vrai plus pour ceux qui enchaînent les sessions longues. Avec ce modèle, SteelSeries ne se contente pas de cocher toutes les cases. L’Arctis Nova Pro Omni s’impose comme le genre de casque qu’on garde sur la tête toute la journée, capable de passer du jeu à la musique, des appels au streaming sans jamais perdre en qualité.