Cette collaboration entre G-Shock et Bamford London est une tuerie

G-SHOCK et Bamford London reviennent avec leur collaboration la plus réussie à ce jour, offrant une version en acier bleu Bamford de l’emblématique 5600.

G-Shock et Bamford London remettent ça, et cette nouvelle collaboration est peut-être leur plus aboutie. Le duo s’est une nouvelle fois attaqué à la classique 5600, lui insufflant la touche Bamford sans rien perdre du charme à toute épreuve qui a fait de ce modèle carré une icône culte.

C’est la troisième fois que G-Shock et Bamford collaborent sur une montre en édition limitée, et cette fois-ci, ils s’essaient à un modèle en acier. La nouvelle montre utilise une fois de plus le bleu signature de Bamford, qui contraste magnifiquement avec le boîtier en acier noir de la 5600. Je trouve le résultat superbe. Les deux dernières éditions se sont vendues comme des petits pains, il y a donc fort à parier que celle-ci connaîtra le même sort. Les marques en sont bien conscientes, puisqu’elles ont opté pour une approche plus ludique qu’une simple vente en ligne.

George Bamford qualifie cette sortie de « trinité sacrée » de la série. « Travailler sur cette montre avec son boîtier en acier amélioré représente une étape importante dans l’évolution de son design. Je suis ravi de participer à ce projet. » Cette G-Shock x Bamford 5600 sera ensuite disponible en ligne à partir du 9 décembre à environ 365 €, et vous la trouverez chez les revendeurs habituels.