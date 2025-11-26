G-Shock a enfin lancé la montre parfaite, la GW-BX5600

La G-Shock GW-BX5600 est enfin la montre carrée que les fans attendaient avec impatience, et tous la considèrent comme la montre parfaite.

Depuis des années, les fans de G-Shock réclamaient la même chose : une montre carrée classique alliant un écran MIP net, l’énergie solaire et des fonctionnalités dignes d’un smartphone. Casio a enfin exaucé leur souhait. Oui, la nouvelle GW-BX5600 réunit les atouts majeurs de la marque dans une seule montre, et les réactions en ligne sont unanimes : c’est la G-Shock parfaite.

La GW-BX5600 conserve la silhouette familière de la 5600, mais tous les composants internes ont été améliorés. Le changement majeur réside dans l’écran à mémoire de pixels. Plus net, offrant un contraste supérieur, il reste parfaitement lisible même en plein soleil, résolvant ainsi le principal reproche formulé par de nombreux possesseurs de G-Shock de longue date à l’égard des anciens écrans LCD. Il s’agit d’ailleurs d’une technologie similaire à celle utilisée par Garmin dans certaines de ses montres de sport.

D’un simple effleurement, vous pouvez basculer entre quatre affichages différents et même choisir entre une police moderne et épurée et un style classique à sept segments. Un détail vraiment appréciable. Le rétroéclairage a également été amélioré. Il illumine enfin l’écran de manière uniforme, contrairement à l’éclairage légèrement irrégulier des anciens modèles.

L’alimentation provient de la technologie Tough Solar, ce qui réduit la fréquence de remplacement de la pile. Le contrôle radio Multiband 6 assure une précision horaire optimale où que vous soyez, et la connexion Bluetooth permet de l’associer à l’application Casio Watches pour des réglages simplifiés. Vous pouvez ajuster les paramètres, régler l’heure mondiale, enregistrer votre position ou faire sonner votre téléphone s’il est égaré. C’est vraiment la montre idéale pour tous ceux qui en rêvaient.

Casio a également conservé un style proche de la réalité. Les couleurs rappellent celles de la DW-5600UE et des modèles discrets UBB, tandis que le panneau solaire arbore un motif brique subtil, clin d’œil à la G-Shock originale. On retrouve ainsi un design familier. Le boîtier, la lunette et le bracelet sont désormais fabriqués en résine biosourcée, ce qui allège la montre et lui confère une dimension plus écologique.