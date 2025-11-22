LOOK réinterprète le vélo vainqueur du Tour de France

LOOK fait revivre l’esprit iconique du KG86, cadre vainqueur du Tour de France, avec le 795 Blade RS KG Edition.

LOOK Cycle dévoile le 795 Blade RS KG Edition, une édition spéciale célébrant 40 ans d’innovation depuis son cadre iconique KG86. Cette nouvelle version ne se contente pas de faire renaître les graphismes et l’esprit du KG86 vainqueur du Tour de France : elle renforce également l’héritage durable de LOOK en tant que “Forever the First”, pionnier constant de l’innovation dans le peloton professionnel, tout en maintenant fièrement son excellence “Made in France” depuis quatre décennies.

Le KG86 occupe une place cruciale dans l’histoire du cyclisme, ayant révolutionné le sport en 1986 en devenant le premier cadre en carbone à remporter le Tour de France. Greg LeMond a conduit le KG86 vers sa célèbre victoire cette année-là, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère. Son design novateur combinait des tubes en carbone monocoque et Kevlar assemblés à des douilles en aluminium, créant une structure hybride offrant une légèreté, une rigidité et une absorption des vibrations inégalées. Pesant moins de 9 kg dans sa version complète, il offrait une expérience de pilotage radicalement différente de celle des cadres en acier précédents, améliorant l’efficacité en montée, le confort, et procurant un avantage notable aux coureurs. Sa géométrie angulaire distinctive et ses graphismes tricolores audacieux en faisaient un symbole futuriste dans le peloton professionnel.

Le 795 Blade RS est aujourd’hui le vélo le plus rapide jamais conçu par LOOK, pensé pour la victoire et éprouvé au plus haut niveau dans les courses UCI WorldTour avec l’équipe Cofidis. Développé en collaboration avec des coureurs professionnels, il atteint un équilibre optimal entre stratification du carbone, aérodynamisme et rigidité, garantissant des performances de course inégalées. Chaque aspect du 795 Blade RS – des formes de ses tubes jusqu’aux moindres détails – a été méticuleusement travaillé grâce à des tests en soufflerie et à plusieurs décennies d’expertise sur route et sur piste, afin de minimiser la traînée et d’optimiser la précision pour une efficacité aérodynamique pure.

Le 795 Blade RS KG Edition établit un lien entre passé et présent. Son design distinctif mêle motifs tricolores vintage et accents argentés à une finition carbone brut, mettant en valeur le matériau qui a révolutionné la performance cycliste et défini le cadre moderne. Chaque détail rend hommage au KG86, subtilement intégré dans la conception aérodynamique avancée du 795 BladeRS, assurant que l’esprit pionnier du cadre d’origine perdure dans la création la plus aboutie de LOOK Cycle.

Vélo complet à partir de 8 390 €, jusqu’à 12 290 € selon la configuration