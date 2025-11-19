Gorewear dévoile ses nouveaux chaussons d’extérieur

Gorewear, spécialiste des vêtements techniques pour le vélo et la course à pied, dévoile ses nouveaux chaussons d’extérieur (59,95 euros), imaginés pour offrir le confort enveloppant d’une pantoufle avec la protection d’un véritable équipement outdoor.

Parfaits avant ou après l’effort, ou simplement pour accompagner les moments de récupération, ils réinventent le confort du quotidien, du vestiaire au jardinCes chaussons d’extérieur s’adressent autant aux sportifs à la recherche d’un moment de réconfort post-entraînement qu’aux amateurs de bien-être souhaitant un produit robuste, chaud et élégant pour accompagner leur quotidien. Fidèle à l’expertise de Gorewear, cette nouvelle pièce allie fonctionnalité et design minimaliste.

Grâce à sa semelle en caoutchouc imperméable, le chausson protège des surfaces froides, humides ou dures. Souple et discrète, elle conserve la sensation moelleuse d’une pantoufle tout en apportant l’adhérence et la durabilité nécessaires aux déplacements en extérieur. Une solution idéale pour aller chercher le courrier, se déplacer entre la maison et la voiture, ou accompagner les rituels d’échauffement et de récupération.

La tige est confectionnée dans un mélange de laine douce et épaisse qui offre une chaleur naturelle optimale. Sa texture souple épouse la forme du pied et laisse aux orteils une liberté de mouvement totale, pour une sensation de bien-être immédiate. Le feutre, à la fois respirant et protecteur, garantit un cocon thermique même lors des journées les plus fraîches.

Au cœur du chausson, une mousse alvéolée légère et soutenante apporte un excellent compromis entre amorti et maintien. La voûte plantaire est confortablement soutenue, réduisant la fatigue du pied et favorisant une récupération naturelle après une séance intensive, une sortie longue ou simplement une journée bien remplie.