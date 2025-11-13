Klipsch présente les nouvelles Klipschorn et La Scala fabriquées à la main dans l’Arkansaq

Klipsch, entreprise spécialisée dans l’audio haut-de-gamme, repousse une nouvelle fois les limites de la performance en dévoilant les dernières versions de ses modèles iconiques : Klipschorn AK7 et La Scala AL6.



Les Klipschorn et La Scala sont conçues et fabriquées à Hope, Arkansas, berceau de la marque depuis 1946. Elles incarnent les quatre principes fondateurs de Paul W. Klipsch : haute efficacité faible distorsion, directivité contrôlée et réponse linéaire. La Klipschorn détient le record de la plus ancienne enceinte produite sans interruption au monde (depuis 79 ans), tandis que La Scala, initialement conçue pour la sonorisation publique, a vu le jour en 1963.

Ces nouvelles enceintes intègrent des pavillons médium Tractrix repensés, un tweeter avec ogive de phase et permettent pour la première fois d’ajouter un filtre actif externe en option. Le design reste quant à lui fidèle à l’esprit originel pour conserver un look retro, authentique. Conçues pour restituer toute la précision et l’émotion d’un concert live, elles perpétuent la vision de Paul W. Klipsch, qui lançait les premières Klipschorn en 1946.

La conception à trois voies à pavillons des Klipschorn et La Scala garantit du très haut rendement. Chaque haut-parleur est associé à un pavillon dédié, parfaitement optimisé pour sa plage de fréquences. Cette architecture offre une pression acoustique élevée, une distorsion extrêmement faible et une restitution sonore d’une pureté exceptionnelle sur l’ensemble du spectre.



Pour restituer les hautes fréquences avec finesse, les Klipschorn et La Scala intègrent le tweeter K-771 monté dans une chambre à compression, et bénéficient d’une ogive de

phase brevetée pour réduire les annulations de phase et d’homogénéiser la réponse dans l’axe et hors axe pour une scène sonore étendue, plus cohérente et mieux définie.

Le nouveau haut-parleur de médiums K-1133-HP, d’un diamètre de 7,6 cm, gagne 2,5 cm par rapport à la génération précédente. Une plus grande chambre de compression

permet d’amplifier la pression acoustique tout en réduisant l’effort du moteur, pour un rendu plus puissant, plus ample et toujours précis.



En plus des nouveaux modèles, Klipsch introduit une nouvelle finition spectaculaire pour la série Heritage : American Auburn en remplacement du traditionnel Natural Cherry. Ce ton profond et chaud s’insère parfaitement entre Black Ash et American Walnut, ajoutant une touche audacieuse et intemporelle à la collection Heritage.

Les fans de longue date connaissent bien le procédé de placage symétrique utilisé pour les enceintes Heritage : chaque panneau de placage est découpé dans un bois noble venant du même tronc pour offrir un effet miroir entre deux enceintes. Même les caissons grave (LF) et aigu (HF) sont appariés pour une continuité visuelle.



