Un score environnemental pour le Mercedes CLA 200 avec Technologie EQ

Le CLA 200 avec Technologie EQ la rejoint liste officielle des véhicules bénéficiant d’un score environnemental.



Mercedes-Benz France a le plaisir d’annoncer que le CLA 200 Berline avec Technologie EQ figure désormais dans la liste officielle des véhicules à score environnemental, publiée au Journal Officiel. Cette nouvelle homologation confirme la reconnaissance du modèle par l’ADEME dans le cadre du dispositif d’évaluation environnementale mis en place par l’État français et permet au CLA 200 de bénéficier des avantages fiscaux et incitatifs associés.



Le CLA 200 incarne l’équilibre entre performance, efficience et accessibilité. Doté d’une batterie de 58 kWh utiles, il offre jusqu’à 541 km d’autonomie (cycle mixte WLTP) et peut être rechargé de 10 à 80 % en 20 minutes. Ce modèle vient compléter la gamme CLA avec une proposition plus accessible que la version 250+, tout en conservant le même niveau d’exigence en matière de design, de confort et de technologies.





L’obtention du score environnemental résulte d’une évaluation prenant en compte :

L’empreinte carbone de la production y compris celle de la batterie, la consommation énergétique réelle, les émissions locales et l’utilisation de matériaux recyclés ou biosourcés. Grâce à sa conception et à son efficience, le CLA 200 répond pleinement aux critères définis par l’ADEME pour les véhicules à faible impact environnemental.



Pour les acquéreurs, cela va permettre de bénéficier de certificats d’économie d’énergie et de la prime à la conversion, selon les conditions de revenus et le prix du véhicule (pour l’achat d’un véhicule dont le cout d’acquisition hors options est inférieur ou égal à 47 000 € TTC).

