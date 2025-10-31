Le Fujifilm X-T30 III s’inspire de la tendance des préréglages vintage avec la molette de simulation de film

La molette de simulation de film a fait son apparition sur la série Fujifilm X-T30. Vous pouvez ainsi donner à vos nouvelles photos éclatantes l’apparence de votre ancien appareil photo.

Fujifilm a annoncé et lancé rapidement la nouvelle génération d’appareils photo hybrides X-T30 III, offrant ainsi la possibilité de donner à vos photos l’apparence d’un nouvel appareil photo à moindre coût.

La troisième version de cette série populaire n’est pas si différente de la génération précédente, mais elle propose une nouvelle molette de simulation de film permettant d’activer six préréglages vintage dès le déclenchement. Les photographes peuvent également créer leurs propres recettes de simulation de film personnalisées, en jouant avec le grain, la balance des blancs et les courbes de tonalité, et en les enregistrant directement dans la molette pour un accès rapide.

Nous avons constaté que les développeurs de smartphones ont rencontré un franc succès grâce à l’étalonnage des couleurs et à la possibilité de simuler l’aspect et la sensation des pellicules classiques avant la prise de vue, mais il est intéressant de constater que les grandes marques d’appareils photo intègrent également cette technologie.

Par ailleurs, cet appareil est équipé d’un capteur CMOS 4 APS-C X-Trans de 26,1 Mpx et d’un nouveau processeur d’image X-Processor 5. Parmi les autres améliorations, on trouve un système autofocus piloté par l’IA capable de détecter des sujets tels que des humains, des oiseaux et des animaux.

Côté vidéo, les utilisateurs peuvent filmer en 6,2K à 30 images par seconde, tandis que la 4K à 60 images par seconde est le réglage le plus performant. Les deux modes permettent de filmer en 10 bits, ce qui devrait améliorer les vidéos HDR. Les amateurs de photos peuvent également prendre des photos en rafale à 8 images par seconde avec l’obturateur mécanique, tandis qu’en mode électronique, la cadence passe à 20 images par seconde. Ce mode, combiné au suivi du sujet, devrait ravir les ornithologues amateurs.

L’autonomie de la batterie est estimée à 425 images par charge, une amélioration par rapport au modèle de la génération précédente. Le Fujifilm X-T30 III est disponible dès maintenant au prix de 999 $. L’appareil photo peut également être associé au nouvel objectif XC 13-33 mm f/3,5-6,3 OIS au prix de 1 149 $.