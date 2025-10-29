Le Leica M EV1 rompt avec la tradition

L’icône du hybride troque son télémètre analogique contre un viseur électronique.

Leica, longtemps considéré comme le dernier bastion de la photographie analogique, vient-il de vivre son dernier moment de gloire en date ? Pas tout à fait, mais le nouveau Leica M EV1 révolutionne la gamme des hybrides. Il est le premier à abandonner le télémètre optique au profit d’un viseur électronique.

Les fidèles de Leica n’ont pas à désespérer : il s’ajoutera à la gamme existante d’appareils photo M équipés de télémètres, au lieu de les remplacer. Le M EV1 sera moins complexe à prendre en main, mais s’intégrera parfaitement à la vaste gamme d’objectifs à monture M. La mise au point manuelle est également maintenue, laissant le Leica Q3 sans concurrence dans la catégorie des objectifs fixes.

Le viseur haute résolution de 5,7 millions de points peut afficher la vitesse d’obturation, la sensibilité ISO et la valeur d’exposition si vous le souhaitez, ou les masquer si vous ne le souhaitez pas. Il affiche également exactement ce que le capteur voit, ce qui facilite grandement la mise au point avec de longs téléobjectifs ou des objectifs ultra grand-angle, contrairement aux lignes de cadre du télémètre d’un appareil photo M traditionnel.

Une molette à bascule située à l’avant de l’appareil permet d’alterner entre un zoom numérique 1,3x et 1,8x, tandis que les réglages de mise au point et de zoom sont plus accessibles que sur les autres appareils M. Bien entendu, l’écran LCD tactile de 2,95 pouces permet de composer les photos et d’ajuster les commandes. Pour une expérience rétro complète, le M11-D est toujours là.

Le M EV1 est basé sur le Leica M11 et possède le même capteur plein format de 60,3 MP, qui peut être réduit à 36 ou 18 MP en mode rafale, tout en exploitant pleinement la surface du capteur. Il offre une cadence de prise de vue continue de 4,5 ims, 64 Go de mémoire interne (plus un lecteur de carte SD UHS-II) et une batterie offrant une autonomie moyenne d’environ 244 prises de vue. Il est équipé du Wi-Fi et du Bluetooth, ainsi que de la géolocalisation via l’application Leica Fotos.

C’est un Leica, donc ce qui ressemble à du métal et du cuir est naturellement du métal et du cuir. Le boîtier est en alliage d’aluminium et de magnésium, et le motif en losanges sur la poignée le distingue d’un M télémétrique.

Le Leica M EV1 est disponible dès maintenant dans les magasins Leica du monde entier, ainsi que chez les revendeurs agréés. Comptez 7950 € pour en emporter un, sans oublier 395 € supplémentaires pour la poignée assortie. Sans oublier le prix d’un objectif à monture M.