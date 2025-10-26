Triangle Capella 2, la nouvelle élégance connectée

Présenté en avant-première mondiale au Paris Audio-Video Show, le nouveau système Capella 2 est la dernière génération d’enceintes connectée signée Triangle.



Fruit de plus de quarante ans de savoir-faire acoustique, Les Capella 2 sont des enceintes actives haut-de-gamme fabriquées en France dans notre manufacture de Soissons. Bénéficiant d’un amplificateur intégré et des dernières technologies de diffusion sans-fil, elles permettent de streamer la musique en haute-résolution.

Ces Capella 2 seront disponible début 2026 en 5 nouvelles finitions : Vert Anglais, Chêne, Noir Sidéral, Bleu Astral et Blanc Sidéral. Digne héritière du système Capella, salué pour sa polyvalence et sa musicalité, cette nouvelle génération Capella 2 pousse l’expérience encore plus loin : plus intuitive et adaptée aux usages modernes elle offre une écoute d’une intensité et d’une finesse remarquable. Combinant le savoir-faire acoustique Triangle et les technologies les plus avancées, Capella 2 intègre ce qu’il se fait de mieux en matière d’amplification et de traitement du son. Le résultat est un système complet, tout-en-un, capable de restituer chaque nuance musicale avec énergie et délicatesse.

Véritable centre névralgique du système, le lecteur et transmetteur réseau Stéréo Hub 2 s’appuie sur la technologie WiSA. Il assure une liaison totalement sans fil entre les enceintes tout en garantissant une transmission audio en haute résolution, 100% conforme au message d’origine et sans latence perceptible.

Toutes les sources se connectent directement à ce boîtier déporté, permettant de placer les enceintes où vous le souhaitez, sans aucun câble entre elles. Cette conception ingénieuse simplifie l’installation, offre une liberté d’agencement totale et assure une intégration élégante et discrète dans tous les intérieurs. Ce nouveau lecteur et transmetteur réseau marque une nouvelle étape dans l’évolution de Capella. Disposant d’un design discret et élégant en accord avec vos enceintes, le nouveau Stéréo Hub est plus polyvalent et introduit de nouvelles fonctionnalités :

Les Capella 2 (2 499 €) intègrent les connectivités sans fil Bluetooth 5.2 et Wi-Fi, pour une diffusion simple et rapide depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, jusqu’en très haute définition 24 bits / 192 kHz. Compatibles AirPlay et Chromecast, elles permettent d’envoyer la musique en un instant, sans configuration complexe. Elles prennent également en charge Spotify Connect Lossless et Tidal Connect offrant un accès direct et intuitif à ces services de streaming préférés, avec une qualité de son optimale. Les utilisateurs les plus exigeants profiteront de la certification Roon Ready, gage d’une gestion audiophile des bibliothèques musicales, tandis que le protocole UPnP/DLNA permet de lire facilement les fichiers stockés sur un serveur NAS ou un ordinateur.

Capella 2 s’adapte facilement à toutes les pièces grâce à son système de calibrage automatique, qui ajuste le son en fonction de l’acoustique de la pièce. Pour aller encore plus loin dans la personnalisation de l’écoute, un égaliseur complet permet d’affiner les réglages sonores selon vos préférences. Élégantes et contemporaines, les Capella 2 se distinguent par leurs finitions luxueuses et leurs détails soignés. Leur coffret, doté d’un laquage raffiné, met en valeur la qualité des matériaux et le travail minutieux de fabrication. Le tout est sublimé par des touches d’aluminium anodisé finition Champagne qui font des enceintes Capella 2 un véritable système haute-fidélité élégant.

Aux emblématiques Blanc Sidéral et Bleu Astral viennent s’ajouter trois nouvelles finitions

exclusives : Noir, Vert Anglais et Chêne. Ces déclinaisons allient modernité et intemporalité,

permettant une intégration facile dans tous les styles d’intérieurs.