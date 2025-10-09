La TAG Heuer Connected E5 est de retour, plus performante que jamais, désormais sans Android Wear OS

La nouvelle TAG Heuer Connected Calibre E5 est de retour, et cette fois, elle fait les choses à sa manière.

TAG Heuer a officiellement dévoilé sa dernière montre connectée de luxe, la Connected Calibre E5, et cette fois, elle fait les choses à sa manière. Exit la plateforme Wear OS de Google. TAG Heuer OS la remplace, un système entièrement développé en interne qui promet d’allier la précision suisse de la marque à une expérience numérique plus fluide, plus claire et plus rapide.

Après une décennie d’expérimentation avec les technologies connectées, la nouvelle E5semble être la plus sûre avancée de TAG Heuer à ce jour (vous pouvez lire mon test de la TAG Heuer Connected E5 ici). Voici toutes les nouveautés de la Connected Calibre E5.

Pour commencer, la Connected E5 est disponible pour la première fois en deux tailles : une version 45 mm et une nouvelle option 40 mm, adaptée aux poignets plus fins.

Toutes deux ont été subtilement remodelées pour plus de confort et d’équilibre. Les cornes facettées sont plus nettes, les poussoirs plus lisses et le boîtier s’intègre parfaitement au bracelet grâce à un nouveau système interchangeable. Conçue pour ressembler moins à un gadget qu’à une montre traditionnelle.

Les matériaux sont également d’une qualité irréprochable. Les modèles 45 mm sont proposés en acier inoxydable ou en titane noir avec revêtement DLC et lunette en céramique, tandis que la version 40 mm est plus raffinée, avec de l’acier poli, un verre saphir bombé et même une option PVD or rose.

La gamme de bracelets est également plus large que jamais. Caoutchouc, cuir, métal et nylon : la E5 passe ainsi facilement de la salle de sport au bureau sans être trop élégante.

Adieu Wear OS, bonjour TAG Heuer OS

Le plus grand changement, cependant, se situe sous le capot. TAG Heuer OS remplace entièrement Android Wear OS, offrant à la marque un contrôle total sur l’apparence, le confort et les performances de la montre.

TAG Heuer affirme que cela devrait se traduire par un appairage plus rapide (cinq fois plus rapide qu’avant), des graphismes plus épurés et une interface plus raffinée, plus TAG Heuer que Google.

Le système d’exploitation prend en charge les appels vocaux et l’accès à l’assistant, utilise un retour haptique personnalisé et inclut des widgets améliorés pour la santé, la fréquence cardiaque et la météo.

L’autonomie est également excellente, jusqu’à trois jours pour le modèle 45 mm et deux pour le modèle 40 mm, avec une charge rapide qui vous permet d’obtenir une journée complète en environ une demi-heure.

Point crucial, la montre est désormais certifiée MFi, ce qui signifie qu’elle est compatible avec les iPhones sans les compromis habituels des montres connectées Android.

Fonctionnalités fitness à profusion

La suite bien-être de la TAG Heuer E5 est conçue pour suivre bien plus que vos pas : elle mesure vos mouvements, votre fréquence cardiaque et, plus tard cet hiver, vos habitudes de sommeil grâce à la SpO2, à la fréquence respiratoire et à la variabilité de la fréquence cardiaque. L’idée est de fournir aux utilisateurs des informations utiles et exploitables plutôt qu’un flux de données inutiles.

Une application dédiée à la fréquence cardiaque et un tableau de bord bien-être repensé traduisent votre activité en objectifs quotidiens et hebdomadaires, vous permettant ainsi de visualiser votre régularité (ou votre manque d’entraînement).

Les coureurs et les golfeurs bénéficient également d’un traitement de faveur. Le GPS bi-bande assure un suivi plus précis, même dans les villes denses ou sur les sentiers isolés.

L’application de course à pied prend en charge les plans d’entraînement et offre une grande autonomie (jusqu’à 17 heures sur le modèle 45 mm).

L’Édition Golf, quant à elle, perpétue le lien profond de TAG avec ce sport, avec une lunette gravée des numéros de trou, une carte des parcours repensée et plus de 40 000 parcours à travers le monde.

Édition New Balance

Le rebondissement le plus inattendu de l’histoire de la E5 est peut-être la collaboration avec New Balance. La TAG Heuer Connected Calibre E5 40 mm x New Balance Edition associe la nouvelle montre à la chaussure de course FuelCell SuperComp Elite v5 de New Balance – une combinaison axée sur la performance, destinée aux coureurs aguerris.

Cette édition spéciale arbore un boîtier léger en titane DLC noir, des touches violettes inspirées des baskets assorties et un nouveau bracelet Cushion Comfort empruntant le textile haute technologie de la chaussure elle-même.

Il ne s’agit pas seulement d’une collaboration esthétique. Cette collaboration propose six programmes d’entraînement New Balance exclusifs à l’application TAG Heuer Connected – de votre premier 10 km à la préparation au marathon – tous synchronisés directement avec la montre pour des séances guidées, un suivi de l’allure et des informations sur la récupération.

Comme le dit la double championne olympique Sydney McLaughlin-Levrone, égérie de la campagne : « Ces montres sont conçues pour les athlètes qui veulent rester responsables, faire confiance à leur programme et se dépasser chaque jour. » La TAG Heuer Connected Calibre E5 est disponible dès maintenant, pour 1850 €.