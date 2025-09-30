Jack Daniel’s 10 Years Old Tennessee Whiskey, un dix ans d’âge de prestige

Présenté pendant Whisky Live Paris, Jack Daniel’s 10 Years Old Tennessee Whiskey est la référence la plus prestigieuse de Jack Daniel’s en France. Une édition limitée et une grande première dans l’hexagone.

Jack Daniel’s 10 Years Old Tennessee Whiskey (100 €) est le tout premier whiskey d’âge déclaré de la distillerie à être proposé en dehors des États-Unis. Une exclusivité rare, qui marque ainsi une nouvelle étape d’envergure dans l’histoire de Jack Daniel’s. Ce lancement en édition limitée illustre ainsi la volonté de la distillerie Jack Daniel de repousser les limites de son savoir-faire tout en respectant l’ADN qui a écrit sa légende.

Résultat : un whiskey audacieux, vieilli pendant une décennie dans des conditions méticuleusement maîtrisées. Pensé comme une pièce de collection, cet American whiskey fait ainsi revivre l’histoire ancienne de la distillerie tout en mettant en lumière le talent de sa nouvelle génération de Master Distillers menée par Chris Fletcher.

La distillerie emblématique de Lynchburg, Tennessee poursuit sa quête d’excellence avec le lancement du Jack Daniel’s 10 Years Old Tennessee Whiskey. Un whiskey audacieux, vieilli pendant une décennie dans des conditions méticuleusement maîtrisées. Pensé comme une pièce de collection, cet American whiskey fait ainsi revivre l’histoire ancienne de la distillerie tout en mettant en lumière le talent de sa nouvelle génération de Master Distillers menée par Chris Fletcher. Disponible en format 70 cl, ce whiskey est un petit morceau d’histoire liquide, désormais accessible aux connaisseurs français et européens, amateurs de spiritueux de caractère.