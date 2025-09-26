DJI lance Osmo Nano, une incroyable caméra portable mains libres

Son capteur 1/1,3′′ de nouvelle génération capture des visuels de niveau professionnel grâce à la prise de vue mains libres.

DJI vient de dévoiler l’Osmo Nano, proposée à partir de 279 €. Une caméra d’action, portable et légère, peut être fixée n’importe où, que ce soit sur des chapeaux, casques ou colliers pour animaux de compagnie, grâce à sa conception magnétique double face. Elle est équipée d’un capteur de 1/1,3′′ de nouvelle génération et d’un processeur d’image haute performance, offrant une plage dynamique pouvant atteindre 13,5 stops. Ces caractéristiques permettent aux créateurs, grâce à Osmo Nano, de capturer des images mains libres de qualité professionnelle.

Grâce à son design ultracompact, son montage magnétique simple et une gamme d’accessoires polyvalents, Osmo Nano se monte quasi partout. Le plus petit modèle de caméra d’action de DJI pèse seulement 52 g et mesure environ 57 mm × 29 mm × 28 mm. Proposant des fixations pour bandeaux, casques, sangles, casquettes et autres, cet appareil accompagne les créateurs pour capturer du contenu où qu’ils aillent.

Pour les sports nautiques et les aventures en extérieur, Osmo Nano est étanche jusqu’à 10

mètres sans caisson supplémentaire. Lorsqu’elle est associée au module de transmission d’images multifonctionnel, elle bénéficie également d’une résistance aux éclaboussures certifiée IPX4, la protégeant contre la transpiration, la pluie et les éclaboussures mineures. Les prises de vue peuvent être contrôlées à distance via l’écran tactile OLED HD intégré au module multifonctionnel. Les perspectives sont ainsi multipliées, offrant une dimension supplémentaire de créativité et de polyvalence à chaque vidéo.

Le capteur de 1/1,3 pouce offre la meilleure qualité d’image possible pour les caméras d’action compactes, et le processeur d’image haute performance fournit une plage dynamique supérieure de 13,5 stops pour garantir des performances impressionnantes en basse lumière. La caméra Osmo Nano capture chaque scène avec des détails nets, avec une vidéo jusqu’à 4K/60 im/s et un ralenti 4K/120 ips. Le champ de vision ultra grand angle de 143° d’Osmo Nano permet d’intégrer davantage d’éléments dans chaque cadre, de sorte qu’aucune partie du moment n’est jamais coupée. Osmo Nano est la seule caméra portable de cette taille à offrir des performances couleur 10 bits et le profil D-Log M. La vidéo 10 bits capture jusqu’à un milliard de couleurs et offre 72 % d’espace colorimétrique supplémentaire par rapport à la vidéo standard 8 bits, permettant d’obtenir des images époustouflantes.