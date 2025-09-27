Essai – Suzuki Jimny 55e anniversaire : il va nous manquer 

Il nous a charmé pendant tant d’années, ce petit Jimny. Hélas, il est en train de faire ses adieux au marché français, mais il le fait avec style, par le biais d’une série limitée 55e anniversaire. On a essayé, on a craqué… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Depuis 1970, Suzuki a un petit 4×4 dans sa gamme, une sorte de Jeep en réduction (la légende dit que le nom, Jimny, vient de la contraction de Jeep et de Mini…). Il a bien entendu évolué au fil des années, récupérant des formes plus carrées lors de sa quatrième génération (2018), un peu comme une vraie Jeep ou une Mercedes Classe G en plus petit. Pour les fans de 4×4 solide, efficace et peu dispendieux, tout comme pour les amateurs de véhicules de loisirs ou tout simplement les afficionados d’engins décalés, le Jimny est une légende, produit à près de 3 millions d’exemplaire depuis sa naissance, et vendu dans 194 pays !

Photos ACE Team

Qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Hélas, en France (et en Europe en général), on n’aime pas l’automobile et on le clame a grand renforts de taxes, de malus et autres brimades, quitte à couler notre propre industrie, là, on frôle le génie. De fait, cette petite auto vertueuse, car compacte (3,48 m de long), légère (1090) est vu comme une menace face à des auto « écologiques », telles que des SUV électriques de 2800 kilos. Bref : Suzuki France a d’abord réagi en le faisant passer de 4 à 2 places, pour limiter l’impact de la fiscalité, puis a décidé de le retirer du catalogue. C’est le but de cette version 55ème anniversaire, qui se distingue par quatre coloris (blanc, vert, gris clair, gris foncé), une calandre spécifique au look rétro, des bavettes de roue teintées en rouge, des tapis de sol spécifiques et un cache de roue arrière à l’emblème du rhinocéros, figure associée au Jimny depuis des années. Oh, ce n’est pas tout : le propriétaire aura droit à un stage de 4×4…

Photos ACE Team

Et sous le capot ?

Comme sur les autres versions, on retrouve un petit 1.5 essence de 102 chevaux, souple et vaillant, associé à une boîte de vitesse à 5 rapports. En vrai 4×4, la transmission offre aussi une boîte de vitesse à réducteur, qui permet de grimper aux arbres. La garde au sol est de 210 mm, c’est pratique dans les chemins.

Photos ACE Team

Et au volant ?

On ne va pas se mentir : c’est rustique, mais cela fait également partie du charme. Au moins, on vit une expérience, pas comme dans la plupart des SUV électriques totalement aseptisés. La position de conduite est bien droite, on est dans une ambiance à l’ancienne (pas d’iPad de 25 pouces pour l’infodivertissement !), le plastique est noir et un peu rugueux, mais il sera encore fonctionnel après une guerre thermo-nucléaire ! Il y a quelques ADAS, mais pas trop intrusifs, et équipements de sécurité modernes (lecture des panneaux, maintien de ligne, alerte au maintien de ligne, feux automatiques, freinage actif d’urgence). Au volant, on prend soin de décomposer les mouvements, de prendre son temps de manier le long levier de vitesse, au grand débattement.

Le comportement routier est un peu brouillon et sautillant parfois, comme sur tous les vrais 4×4 à l’ancienne, par ailleurs capables de belles prouesses sur neige ou en tout-terrain, mais le Jimny compense par son agilité et sa vivacité. En réalité, il donne le sourire, se savourant plus le réseau secondaire que sur les grandes voies rapides, même s’il peut tenir le 130 km/h de croisière sans forcer, au prix d’un volume sonore un peu élévé. Par ailleurs, si vous l’achetez aussi parce que c’est un utilitaire, le grand espace à l’arrière avec sa grille de protection et son volume de chargement de 863 litres, bien servi par un plancher plat, vous sera sûrement d’une grande utilité.

Photos ACE Team



Son point fort ?

C’est d’avoir su nous charmer pendant aussi longtemps. Sous d’autres contrées, le Jimny continue heureusement sa carrière, y compris dans une version 4 portes à châssis long ; absolument craquante ! Tant pis pour nous : faut-il penser à émigrer ?

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne Cylindrée : 1462 cm3 Puissance : 102 ch à 6000 tr/mn Couple : 130 Nm à 4000 tr/mn Boîte de vitesse : manuelle, 5 rapports + boîte courte Poids : 1090 kilos Vitesse maxi : 145 km/h 0 à 100 km/h : 12,3 secondes Conso officielle / de l’essai : 7,7 l/100 / 7 l/100 Prix : 28995 €

Photos ACE Team



Le verdict de Stuff

C’est sûr, il nous manquera, ce Jimny, dont cette version 55e anniversaire, limitée à 55 exemplaires (forcément !) a tout d’un collector en puissance…