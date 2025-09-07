Essai – BMW M440d Cabriolet xDrive : le meilleur de tous les mondes

On dit les cabriolets et les moteurs Diesel parfaitement incompatibles. BMW prouve le contraire avec la M440d xDrive. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Elle est terminée, l’époque où chaque constructeur, ou presque, offrait des cabriolets dans sa gamme. Le tsunami des SUV et des autos électriques a fortement rationnalisé l’offre automobile. Heureusement, BMW, acteur historique de la passion et du cabriolet (qui se souvient des 328 de la fin des années 40 ?) garde le cap et propose aux passionnés à la fois le Z4 en deux places, et la série 4 Cabriolet, en 4 places qui, avec ses 4,77 m de long, offre une accessibilité et un espace à bord très corrects.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

La Série 4 n’est pas nouvelle (la première génération date de 2013), mais récemment, elle s’est fait une petite remise à jour de sa dernière génération, avec calandre, phares, feux arrière, sorties d’échappement, et quelques autres détails redessinés.

Et sous le capot ?

La Série 4 Cabriolet propose quatre motorisations : à chacun d’y trouver son bonheur, en fonction de ses exigences d’agrément et de performances. En essence comme en Diesel, on a donc deux quatre cylindres (420i, 184 ch ou 420d, 190 ch), et deux six cylindres, le M440i (370 ch, 500 Nm de couple) ou le M440d de notre essai, fort de 340 ch et 700 Nm de couple. Dans ce dernier cas, on a l’assurance de combiner performances et sobriété, puisque la consommation officielle dépasse à peine 6 l/100 et que, en même temps, le 0 à 100 km/h est couvert en 5 secondes, en toute facilité grâce à la boîte automatique. On rappellera d’ailleurs que la première M3 six cylindres, auto mythique s’il en est, ne sortait « que » 286 ch et 320 Nm, abattait le 0 à 100 en 5,7 secondes, et était considérée comme une vraie fusée. Par ailleurs, et pour ceux qui en veulent toujours plus, notons que la M4 (530 ch) est également disponible en cabriolet…

Et au volant, ça donne quoi ?

Comme souvent chez BMW, on frôle une forme de perfection dans l’ergonomie, la position de conduite, la logique de l’info-divertissement, même ici, avec des écrans incurvés dont la technologie est de dernière génération. Ensuite, commençons par une bonne nouvelle. Dans le monde des moteurs, il y a les Diesel et les Diesel BMW. Ce n’est pas la même chose : le six cylindres en ligne de la M440d n’agresse pas les oreilles, ne vibre pas, repart en douceur dès les plus bas régimes et en force dès que l’on met plus d’un orteil sur l’accélérateur. Parfaitement secondé par une boîte de vitesse automatique à 8 rapports, il contribue largement à l’agrément de conduite, du genre soyeux, si l’on part du principe qu’un cabriolet à quatre places a plus tendance à sublimer une sorte de force tranquille qu’à se jeter dans les virages comme une Formule 1. À ce jeu, la M440d est simplement parfaite. La capote, triple épaisseur, peut se déployer en roulant, si l’on reste à moins de 50 km/h. De quoi échapper à une averse en ville, par exemple. Enfin, grâce aux quatre roues motrices, la tenue de route est impériale en toutes circonstances. Cerise sur le gâteau, j’ai pu vérifier une consommation sur route à 6 l/100 (de nuit, dans le brouillard, a vitesse raisonnable), ce qui est très correct pour une auto de 2 tonnes et de 340 chevaux !

Son point fort ?

C’est l’alliance incroyablement subtile entre le luxe, le confort, les performances, la polyvalence, le plaisir de conduite et la sobriété. Une M440d xDrive, c’est tout cela à la fois.

Les chiffres clé

Moteur : 6 cylindres en ligne, turbo Diesel

Cylindrée : 2993 cm3

Puissance : 340 ch à 4400 tr/mn

Couple : 700 Nm à 1500 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique, 8 rapports

Poids : 1980 kilos

Vitesse maxi : 250 km/h

0 à 100 km/h : 5 secondes

Conso officielle / de l’essai : 6,4 l/100 / 7/100

Prix : gamme Série 4 Cabriolet à partir de 64050 € – version d’essai M4400d xDrive à partir de 85900 €

Le verdict de Stuff

Elle redonne ses lettres à l’esprit du grand tourisme, cette M440d, avec sa capacité à enchanter toutes formes de trajets !