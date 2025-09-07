IFA 2025 : MOVA présente une douzaine de nouveautés

MOVA a dévoilé un écosystème complet indoor + outdoor couvrant 12 gammes de produits, mettant en avant des innovations de rupture qui repoussent les limites de la robotique, tout en dévoilant les produits phares les plus puissants de l’année.



L’intelligence artificielle redéfinit la manière dont l’humain interagit avec la technologie, et MOVA mise sur la conscience environnementale, la prise de décision autonome et l’assistance proactive pour proposer des solutions intelligentes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. À l’occasion de l’IFA 2025, MOVA présente plusieurs technologies annonciatrices de sa gamme 2026, illustrant son ambition de transformer les modes de vie de demain.

– MOVA ZEUS 60 : le premier module escalier au monde pour aspirateurs robots, capable de franchir des marches individuelles jusqu’à 25 cm. Son design modulaire permet un nettoyage multi-étages sans intervention manuelle, repoussant ainsi les limites spatiales du nettoyage domestique.

De plus, le MOVA ZEUS 60 bénéficie d’une conception extrêmement adaptable, lui permettant de collaborer de manière transparente avec la plupart des aspirateurs robots MOVA à l’avenir, offrant ainsi une expansion flexible et optimisée de toute la gamme de produits.

– MOVA SIRIUS 60 : le nettoyage robotisé passe à une nouvelle dimension. Équipé de deux bras robotiques, le SIRIUS 60 atteint les coins difficiles d’accès, se glisse sous les meubles et interagit de manière intelligente avec son environnement. Son système de perception spatiale transforme l’aspirateur en un véritable assistant domestique.



– Série LiDAX Ultra : des tondeuses robotiques ultra-performantes. Dotée de l’UltraView™ 2.0, une combinaison de LiDAR 3D et de caméra HDR optimisée par IA, la LiDAX Ultra garantit une cartographie et une navigation fiables, même en conditions de faible luminosité ou avec un GPS limité. Sa version AWD offre une précision de bord inégalée, avec des bordures réduites à moins de 1,5 cm, établissant de nouveaux standards pour la tonte robotisée.

– MOVA Z60 Ultra Roller Complete : le nouveau fleuron de la robotique domestique. Lancé en Europe de l’Ouest le 1er septembre, le Z60 Ultra Roller Complete incarne la nouvelle génération d’aspirateurs robots de MOVA. Il associe un lavage des sols sous pression à l’eau fraîche, une protection intelligente des tapis et une adaptabilité avancée aux différents terrains. Grâce à la technologie HydroForce, son système de pulvérisation à 12 buses et une pression au sol de 4100 Pa garantissent un nettoyage en profondeur à l’eau claire sur chaque centimètre. La technologie MaxiReach étend le rouleau de 25,6 cm et la brosse latérale au-delà du châssis pour atteindre bords et recoins, tandis que sa puissance d’aspiration ultra-forte de 28 000 Pa et le StepMaster 2.0 viennent à bout de la poussière, de la saleté et des obstacles jusqu’à 8 cm.

