IFA 2025 : Belkin dévoile trois nouvelles solutions de recharge ultra-rapides et quatre nouveaux produits audio SoundForm

Belkin a annoncé aujourd’hui le lancement de trois nouvelles solutions de recharge ultra-rapides et quatre nouveaux produits audio SoundForm au design moderne à l’occasion de sa présence à l’IFA 2025.

Le Chargeur magnétique UltraCharge 25 W (certifié Qi2) (34,99 €) : recharge 50% d’un iPhone en moins de 30 minutes, 5 fois plus rapide qu’un chargeur standard Qi, avec technologie ChillBoost pour une performance optimale.



Les Chargeurs secteur GaN (34,99 € / 39,99 €) double port USB-C BoostCharge Pro sont des concentrés de puissance compacts pour recharger simultanément ordinateurs portables et autres appareils. Le Chargeur de voiture BoostCharge (34,99 €) avec câble rétractable (75 W) est une solution de recharge rapide et polyvalente pour la route.





La nouvelle gamme audio SoundForm comprend :