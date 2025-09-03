La barre de son compacte Heston 60 de Marshall, alliance parfaite entre puissance et connectivité

La Heston 60, vendue entre 499 et 599 €, est une barre de son compatible Dolby Atmos et DTS-X offrant de nombreuses options de connectivité.

Alors que la première barre de son Heston 120 de Marshall était en concurrence avec la Sonos Arc Ultra, l’entreprise avait clairement annoncé une version plus compacte. Et, en prévision de l’IFA 2025, cette barre de son est désormais disponible sous la forme de la Heston 60, disponible en noir et crème, à 700 et 500 $.

Il s’agit là encore d’une unité compatible Dolby Atmos et DTS-X, mais si l’excellente Heston 120 est équipée de 11 haut-parleurs, la plus petite Heston 60, quant à elle, est équipée de deux woofers et de cinq haut-parleurs large bande et est clairement destinée au segment de marché Sonos Beam. Ils sont alimentés par 7 amplificateurs de classe D (deux de 25 W et cinq de 5 W) offrant une puissance de sortie totale de 56 W. Il s’agit une fois de plus d’un appareil compatible Dolby Atmos et DTS-X. Si l’excellent Heston 120 possède 11 haut-parleurs, la Heston 60, plus petite, est équipée de deux woofers et de cinq haut-parleurs large bande et est clairement destiné au segment de marché des enceintes Sonos Beam. Ils sont alimentés par sept amplificateurs de classe D (deux de 25 W et cinq de 5 W), pour une puissance totale de 56 W.

Comme avec le Heston original, les options de connectivité filaire et sans fil sont nombreuses. Vous connecterez votre téléviseur via un port HDMI 2.1 (eARC). L’appareil est également compatible Bluetooth 5.3 (Bluetooth LE Audio également) et Wi-Fi, ainsi qu’une prise auxiliaire 3,5 mm, une entrée RCA pour un appareil comme une platine vinyle et un port USB-C. Il est également compatible avec Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect et Tidal Connect. Les entrées peuvent être commutées automatiquement, manuellement sur l’appareil ou via l’application.

Différents modes sonores sont également disponibles (Film, Musique, Nuit et Voix). Les commandes sont moins tactiles que celles de la Heston 120 (visibles ci-dessous) et ne disposent pas des boutons signature de Marshall. Cependant, grâce à un panneau de commande physique complet, ce petit format conserve cet aspect.

Comme annoncé plus tôt cette année, un Heston Sub 200 complète les deux barres de son. Il est équipé de deux caissons de basses de 5,25 pouces alimentés par des amplificateurs de classe D de 120 W. Il est également disponible en noir et crème. Les deux nouveaux produits seront disponibles à partir du 23 septembre.