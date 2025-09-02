On a testé le casque Nothing Headphones 1, et c’est bien plus qu’un design audacieux

Vous aimez son style ? Ce casque circum-aural impressionne par d’autres aspects. Le casque Nothing Headphones est à la fois confortable et intelligent.

Ce n’était qu’une question de temps, n’est-ce pas ? Après avoir fait ses armes sur plusieurs générations d’écouteurs sans fil, la marque technologique en plein essor Nothing s’est enfin lancée dans la création de sa première paire de casques circum-aural. Le Headphones 1 fait évoluer le style transparent emblématique de la marque et abandonne les entrées tactiles au profit de commandes physiques intuitives, tandis que le spécialiste des enceintes KEF a apporté son soutien audio. Ces casques accrocheurs marquent toutefois un changement de stratégie. Au lieu de se cantonner au budget habituel de Nothing, Headphone (1) monte en gamme pour concurrencer les meilleurs casques audio du marché.

À 299 €, il est moins cher que les modèles habituels de Sony, Bose et consorts, mais rivalise directement avec les géants des générations précédentes comme le Sony XM5, le Bowers Px7 S2e et le Sennheiser Momentum 4 Wireless. Tous sont encore capables de tenir tête à un jeune prodige. Nothing a-t-il fait assez pour se démarquer, au-delà de son apparence ?

Design et confort : tendance, le carré

Impossible de confondre le Headphones 1 avec un autre produit que Nothing, avec ses oreillettes transparentes qui dévoilent fièrement un mélange de formes géométriques et de textures laissant deviner l’électronique en dessous. On a l’impression d’être dans une cassette audio, si vous êtes assez vieux pour savoir ce que c’est.

La forme à la fois ronde et carrée est assez originale, surtout si vous optez pour la version blanche ; un peu de maquillage argenté sur le visage et votre cosplay Cybermen de Dr Who est quasiment complet. Le modèle noir est à peine plus subtil. Rares sont les casques supra-auriculaires qui s’aventurent aussi loin dans le domaine de la mode. Cela risque de diviser, même parmi les fans de Nothing, mais on apprécie que la marque soit prête à prendre des risques. Bravo pour avoir résisté à l’envie d’ajouter des LED d’éclairage glyphe – même si, vu que le Phone 3 les a abandonnées au profit d’une matrice de points, peut-être que cela n’a pas demandé beaucoup de retenue après tout.

Côté confort, c’est un peu plus classique, avec des coussinets ovales rembourrés de mousse à mémoire de forme et doublés de similicuir pour une isolation phonique maximale (au prix de transpirations après de longues séances d’écoute). Le coussinet de tête bénéficie du même traitement, tandis que l’arceau coulisse en douceur pour un ajustement parfait. Les écouteurs sont dotés de bras inclinables et pivotants à 90 degrés, permettant de porter le casque autour du cou – pratique, car il ne se plie pas pour les voyages.

Le confort était par ailleurs plutôt bon, avec juste ce qu’il fallait de force de serrage et suffisamment de rembourrage aux bons endroits pour le porter toute une journée de travail sans se sentir plus mal après avoir terminé. C’est un point important, car avec 329 g, il est plus lourd que la plupart des meilleurs de la catégorie. Il bougeait certainement sur la tête pendant que l’on courait, on ne le recommande donc pas pour l’exercice. Une partie de ce poids est due au métal utilisé pour les parties carrées de chaque écouteur. Tout le reste est en polycarbonate. Bien sûr, personne ne sait choisir des plastiques qui ne donnent pas une impression de bon marché, et le Headphones 1 se défend donc largement sur le plan des matériaux face à ses concurrents de prix similaire. On est honnêtement un peu surpris qu’il ait fait l’effort d’obtenir un indice IP, car on en voit rarement sur les casques supra-auriculaires ; l’IP52 est assez basique, mais vous évite de craindre les dommages causés par la transpiration.

Caractéristiques et batterie : appuyez sur le bouton

Ouvrez la boîte et vous trouverez le Headphones 1 niché dans son étui de transport rigide fourni, assez grand mais suffisamment fin pour se glisser facilement dans un sac à dos. Il est doté d’une poche en filet pour ranger tous les câbles dont vous pourriez avoir besoin. Des ports USB-C et 3,5 mm sont inclus pour la charge et l’écoute analogique ; vous trouverez les ports pour les deux sur l’écouteur droit, à côté du bouton marche/arrêt.

Les commandes physiques sont à l’honneur ici, et leur utilisation tactile a été soigneusement pensée. Tournez la grosse molette pour régler le volume, cliquez dessus pour lire ou mettre en pause les morceaux, et appuyez longuement dessus pour basculer entre les modes de réduction de bruit. Poussez le fin bouton Paddle vers la gauche ou la droite pour avancer ou reculer, et maintenez-le enfoncé pour avancer ou reculer rapidement, si votre lecteur multimédia le prend en charge. On l’a trouvé très intuitif et on apprécie de ne pas avoir à se soucier des surfaces tactiles trop sensibles qui pourraient faire sauter des morceaux par inadvertance.

Le bouton qui lance l’assistant intelligent de votre téléphone se trouve sur la partie extérieure de l’écouteur. Sur les téléphones Nothing à partir du Phone 3, il peut être programmé pour passer d’une application audio à l’autre et de vos favoris, ou pour enregistrer un message vocal d’un appui long et l’envoyer directement à l’application Essential Space de Nothing. On aime l’idée de pouvoir passer d’un podcast à l’autre et d’une playlist Spotify sans avoir à sortir son téléphone, même si l’on n’a pas encore eu l’occasion de tester cette fonctionnalité avant le lancement du Phone 3.

Le Headphones se connecte rapidement via Bluetooth 5.3, grâce aux technologies Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair. Il dispose également d’une double connectivité pour un changement rapide d’appareil. Pour passer du streaming AAC ou SBC (selon votre kit par défaut), utilisez l’application X de Nothing et optez pour le LDAC, de meilleure qualité.

Les appels vocaux sont clairs, grâce à quatre des six micros internes et à des algorithmes intelligents capables de minimiser le bruit du vent en extérieur. On n’a rien à redire non plus sur la détection d’usure : elle n’a jamais généré de faux positifs ni mis mes chansons en pause pendant mes déplacements.

L’autonomie de la batterie de Nothing est également excellente. On a frôlé les 35 heures d’écoute annoncées par le fabricant avec ANC, soit quelques heures de plus que celles du Sony XM6 ou du Bowers Px7 S3, malgré un prix nettement plus élevé. L’autonomie est largement suffisante pour un vol long-courrier, avec tous les tracas de l’aéroport. Désactivez la réduction du bruit et vous bénéficierez de 80 heures d’autonomie par charge, tandis qu’une recharge de cinq minutes suffit pour plus de deux heures supplémentaires de streaming ANC.

Qualité sonore et réduction de bruit : dans la cour des grands

Sans un prix attractif, le Headphones 1 n’a rien à envier en termes de performances. Il démarre bien, avec une réduction de bruit honorable. Le bruit des ouvriers du bâtiment du coin qui scient à travers le carrelage de la terrasse était facilement couvert par la musique à volume modéré, et il effaçait presque complètement le bourdonnement des basses fréquences de mon ventilateur de bureau. Le bruit du vent qui soufflait directement sur le visage n’était pas non plus un problème majeur.

Son design distinctif a posé un léger dilemme pour le tester dans les transports en commun ou les espaces publics très fréquentés, mais on a réussi à rester incognito suffisamment longtemps pour confirmer que le bruit des rames de métro ne pose pas de problème majeur. Si Bose et Sony restent la référence, gérant mieux les variations soudaines de bruit de fond et les passagers bavards, Nothing a largement suivi le rythme de ses concurrents à prix similaire.

La qualité sonore est similaire. Les haut-parleurs dynamiques de 40 mm offrent un rendu riche et dynamique, sans lésiner sur le volume et la puissance des basses, même avant d’utiliser les réglages Bass Enhance. Les synthés d’infra-basses de Shutting Down de Modestep tranchent le mixage sans altérer les médiums. Notre échantillon de test a montré une distorsion spécifique dans les basses fréquences à des volumes extrêmes avec l’ANC activée, mais après avoir discuté avec d’autres testeurs, il semble que ce soit un problème isolé. On attend la réponse de Nothing.

La courbe de réglage des KEF penche clairement vers un son agréable, en forme de V, qui ne découragera pas les audiophiles en quête de neutralité ou d’une écoute analytique. Cela ne veut pas dire que les détails des médiums sont absents ou relégués au second plan ; la voix tonitruante de Zakk Wylde prédomine toujours sur Stillborn de Black Label Society. Les haut-parleurs fermés n’offrent pas la scène sonore la plus large, mais les morceaux ne semblent pas non plus trop enfermés ni « intimes ». L’écoute est globalement agréable, mais le Headphones 1 n’atteint pas la précision des hautes fréquences du dernier Sennheiser. Il évite un son brouillé, mais les voix voilées de « Everything I Wanted » de Billie Eilish ne brillent pas autant. Désactiver la réduction de bruit permet d’accentuer cette extrémité du spectre, mais au détriment de la présence des basses. On a nettement préféré l’écouter avec l’ANC activée.

Interface : destination X

La dernière version de l’application compagnon X de Nothing ne se mélange pas trop, abandonnant jusqu’ici la police matricielle au profit d’une version plus lisible. Tous ceux qui ont déjà utilisé les écouteurs sans fil de la marque reconnaîtront la plupart des fonctionnalités proposées, notamment les commandes personnalisables, le choix de modes de réduction de bruit et un indicateur d’autonomie bien visible directement sur l’écran d’accueil – pratique, car les écouteurs n’annoncent pas l’autonomie restante à la mise sous tension.

Il faut fouiller un peu pour trouver la détection de port, le mode faible latence et la connectivité à deux appareils. C’est également là que vous pourrez appliquer les mises à jour du firmware et accéder à l’outil « Localiser mon casque », qui émet un son fort si vous le perdez.

La grande nouveauté est l’audio spatial, avec un upmixage virtuel fixe et avec suivi de la tête. Le premier permet d’élargir la scène sonore, donnant l’impression que vos morceaux viennent de plus loin. Le second place le son devant vous, comme si vous étiez à un concert.

On apprécie que Nothing propose un égaliseur à deux niveaux en plus de sa gamme intra-auriculaire. Il dispose d’un simple curseur à trois voies pour les basses, les médiums et les aigus, ainsi que de quelques préréglages couvrant les bases ; les passionnés de casques audio devraient se tourner vers l’égaliseur avancé, qui propose un choix d’égaliseurs simple et avancé (8 bandes), la possibilité de créer plusieurs profils pour différents genres et un lecteur de code QR pour importer les réinitialisations créées par la communauté.

L’amélioration des basses réapparaît également, avec cinq niveaux au choix. On a trouvé le niveau deux un peu excessif pour certains morceaux électroniques lourds, mais il va jusqu’à cinq si vous recherchez des basses à couper le souffle – et que vous n’avez pas peur de perdre un peu de définition ailleurs dans le mix à cause de basses fréquences gonflées.

Verdict casque Nothing Headphones 1

Si vous êtes déjà convaincu par le style du Nothing, vous serez plus que satisfait des performances du Headphones 1. Vous pourriez investir un budget similaire dans le Sony XM5 sortant si vous recherchez une ANC supérieure, et le Sennheiser Momentum 4 Wireless pourrait être un meilleur choix pour une écoute critique. Mais si vous aimez que votre technologie soit également tendance, ce casque est vraiment exceptionnel.

Note : 4/5

Le premier casque de Nothing ravira ses fans passionnés. Son design distinctif, son ANC efficace et un son agréable lui permettent de rivaliser avec ses concurrents établis, sans toutefois bouleverser le marché comme les autres produits de la marque.