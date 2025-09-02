Mido Multifort TV, un chronographe culte pour cultiver sa différence

Réintroduite en 2023, la forme TV de la Mido Multifort ne cesse de captiver. Inspirée du design iconique des années 1970, elle fascine par son esthétique unique. Pour la première fois, elle accueille le chronographe, complication emblématique, fruit du savoir-faire horloger de la marque. Robustesse et raffinement en font une pièce d’exception, forgée dans les meilleurs matériaux –credo de MIDO.

Le cadran, star de ce prime-time très attendu, se distingue par son dégradé hypnotique du bleu intense au bleu foncé. Brossé à l’horizontale de façon très appuyée, il capte la lumière et donne de la profondeur à la pièce. Trois compteurs s’y répartissent avec précision : 60 secondes, 30 minutes, 12 heures. La grande aiguille centrale rythme les temps forts du chronographe. L’ensemble des indications s’affiche en blanc pour une lecture instantanée, y compris dans l’obscurité grâce à la lumière du Super-LumiNova. Une échelle tachymétrique habille le rehaut, ajoutant une dimension sportive à cette pièce stylisée. À 4h30, un guichet de date discret complète la scène.



Robuste jusque dans ses moindres détails, la Multifort TV Chronograph (2 490 €) se dote d’un boîtier en acier inoxydable de 42 mm. Deux poussoirs latéraux permettent d’activer les fonctions du chronographe avec fluidité. Pour varier les looks et les contextes – urbain ou plus casual-sportif – deux bracelets interchangeables sont proposés : un acier satiné et poli intégré à la boîte, et un tissu synthétique bleu, cousu de blanc. Un système de changement rapide permet de passer d’un registre à l’autre sans délai.



