Un casque 105 Silva de Meze Audio conçu pour les audiophiles 

S’il existe une multitude de casques haut de gamme, les casques ouverts sont considérés comme parmi les meilleurs. Ils laissent entrer plus d’air, ce qui offre une meilleure précision et un paysage sonore plus ouvert. Meze Audio a présenté son dernier modèle plus tôt cette année, et on l’attendait depuis longtemps. Heureusement, le 105 Silva est enfin disponible.

Son style à lui seul mérite d’être souligné. Inspiré du design Mid-Century Modern, le 105 Silva associe une grille radiale à des écouteurs en noyer pour une silhouette à la fois raffinée et moderne. Rien de tape-à-l’œil ici, juste un savoir-faire soigné et des détails soignés. Ce même souci du détail se retrouve dans chaque détail du casque, avec des coussinets doux et profonds et un arceau auto-ajustable pour garantir que les longues sessions d’écoute ne se fassent pas au détriment du confort.

À l’intérieur, Meze n’a pas lésiné sur les moyens. Le haut-parleur dynamique de 50 mm utilise un dôme en composite de cellulose avec un contour recouvert de titane pour offrir clarté, richesse et une réponse transitoire percutante. L’ensemble a été réglé avec une attention particulière portée aux médiums, en particulier aux voix et aux cordes, offrant l’intimité et la chaleur attendues par les audiophiles. Il s’appuie sur les prouesses techniques du 109 Pro tout en capturant la polyvalence du 105 AER, ce qui en fait un choix attrayant pour tous les goûts musicaux.

On apprécie particulièrement l’attention portée par Meze à la durabilité de ses écouteurs. Chaque composant du 105 Silva est réparable par l’utilisateur ; ainsi, en cas d’usure, vous n’êtes pas obligé d’acheter une nouvelle paire.

Le Meze Audio 105 Silva est disponible à la commande dès maintenant directement auprès de la marque et de certains revendeurs. Le prix des écouteurs est de 499 €, ce qui est assez raisonnable pour un ensemble de casques ouverts.