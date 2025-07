Teufel MOTIV XL, la première enceinte portable 100 % Hi-Fi

Teufel dévoile la MOTIV XL ( 899,99 €), la première enceinte Hi-Fi portable alliant puissance sonore, design intemporel et liberté d’écoute.

Avec la MOTIV XL, Teufel signe une première dans l’univers audio : une enceinte portable conçue sans compromis sur les exigences Hi-Fi. Équipée d’un woofer de 200 mm à membrane en Kevlar, optimisé pour une tenue en puissance et une distorsion minimale, elle délivre des basses profondes et maîtrisées, même en extérieur. Deux haut-parleurs médium à large bande et deux tweeters à dôme en soie assurent une restitution harmonique riche, fidèle sur l’ensemble du spectre audible. L’ensemble est piloté par un DAC 24 bits de haute précision, couplé à la technologie brevetée Dynamore, qui élargit l’image stéréo pour une immersion sonore saisissante, sans besoin d’enceintes séparées.

Certifiée Roon Ready, la MOTIV XL s’intègre facilement à l’environnement Roon, permettant une lecture audio sans perte en haute résolution et une reconnaissance immédiate dans les systèmes multiroom. Elle offre ainsi une expérience fluide et hautement qualitative pour profiter pleinement de ses bibliothèques musicales personnelles, qu’elles soient locales ou en réseau

Conçue pour conjuguer performance audiophile et liberté d’usage, la MOTIV XL est autant à l’aise dans un salon épuré que sur une terrasse animée. Son châssis rigide et son design épuré intègrent des poignées de transport discrètes, tandis que sa batterie lithium-ion haute capacité offre jusqu’à 13 heures d’autonomie, même à volume élevé. Grâce à son amplification en classe D calibrée avec soin, la scène sonore reste stable, détaillée et puissante, dans toutes les configurations.

Résistante, autonome et élégante, la MOTIV XL est la première enceinte véritablement Hi-Fi à suivre vos rythmes de vie – sans fil, sans contrainte, sans concession. Pensée pour s’adapter à tous les contextes, la MOTIV XL propose une connectique étendue. Elle dispose d’une entrée Line-In compatible avec une platine vinyle, un téléviseur ou un ordinateur, ainsi qu’une fonction réveil automatique, des touches station programmables, une fonction powerbank pour recharger un appareil mobile, et même une entrée micro, idéale pour le karaoké, les annonces ou les prises de parole. Elle est également Multiroom pour écouter votre musique dans plusieurs pièces en synchronisation avec d’autres enceintes. Une polyvalence rare pour une enceinte Hi-Fi portable.