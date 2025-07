Essai – Volvo EX90 Twin Performance, du feu sous la glace

Volvo a annoncé se convertir entièrement à la motorisation électrique, avant de rétropédaler un petit peu et de continuer à croire en l’hybride rechargeable. Il n’en reste pas moins que le haut de gamme, chez les SUV, est cet EX90 impressionnant d’efficacité. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

C’est un grand SUV électrique de plus de 5 mètres de long (5,04 pour être précis), puissant, bien équipé, efficace et logeable pour toute la famille, puisqu’il est possible pour le EX90 d’embarquer 7 personnes à bord. Ainsi, après avoir lancé les EX30 (4,23 m de long) et les EX40 & EC40 (4,44 m de long), Volvo passe à la vitesse supérieure avec cet EX90.

Volvo EX90 – essais nationaux Ile d’Oléron @Ace Team

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Tout, bien entendu, même si, de loin, on pourrait presque le confondre avec le SUV thermique XC90 : en regardant de plus près, la signature visuelle est différente à l’avant comme à l’arrière, et le boîtier des radars en haut du pare-brise (ça le fait un peu ressembler à un taxi londonien, d’ailleurs), montre que l’auto est de toute dernière génération. Sachez également que sur cette même base technique, Volvo va prochainement décliner une berline, la ES90 (à partir de 75900 €).

@Ace Team

Et sous le capot ?

Bien évidemment, on ne trouve que du 100 % électrique. Trois propositions sont au programme : la version Single (un seul moteur), de 279 ch (le 0 à 100 km/h est couvert en 8,9 secondes et elle offre 606 km d’autonomie), la version Twin (deux moteurs, 4 roues motrices, 408 chevaux, 5,9 secondes et 615 km) et notre version d’essai, la Twin Performance (519 ch, 4,9 secondes et 619 km). A noter que celle-ci ne vient qu’avec la plus haute des trois finitions disponibles, baptisée Ultra.

Et au volant, ça donne quoi ?

Commençons par ce qui fâche : Volvo va trop loin dans le tout digital et devoir passer par l’écran central pour régler le volant, les rétroviseurs, ou même l’ouverture de la boîte à gants est juste idiot. Voilà, c’est dit. Pour le reste, on est bien, évidemment : cuir, placages en bois, grand toit vitré, s’installer à l’intérieur est la promesse d’un voyage agréable, d’autant que l’équipement est pléthorique (volant chauffant, sièges massants à l’avant, quatre sièges chauffants…). L’espace à bord est gigantesque : la banquette du rang deux est coulissante, et en rabattant les sièges, on a 2135 litres de capacité de coffre ; notons aussi le petit frunk à l’avant, dont les 46 litres permettent de stocker les câbles de recharge. Une fois le grand écran (14,5 pouces) d’info-divertissement apprivoisé, une fois votre playlist préférée sélectionnée sur l’excellent système audio, le voyage peut commencer. Et là, on entre dans le monde du silence : c’est le propre de toute auto électrique, pensez-vous. Mais non : le Volvo EX90 va plus loin : on n’entend aucun bruit de vent (malgré son allure de parpaing, le Cx est de 0,29), aucun bruit de roulement, on est à bord dans un silence de cathédrale et peu, très peu d’autos électriques sont capables d’offrir une expérience aussi saisissante ! Autre point remarquable : le confort de suspensions : avec les amortisseurs pilotés, la Volvo EX90 est un tapis volant. On s’en doute : les grands voyages ne vont être qu’une formalité. Et c’est le cas, grâce à des capacités de batteries assez remarquables (111 kWh) et une consommation plutôt maîtrisée sur long parcours, ce qui autorise 400 kilomètres d’autonomie. Nous avons constaté des recharges plutôt rapides (le EX90 encaisse 250 kW sur les bornes dédiées), ce qui facilite son usage. Côté comportement routier, on se doute que c’est la sérénité qui est mise en avant ; le EX90 est lourd, un peu pataud, et les plus de 2,7 tonnes se font sentir au freinage. Néanmoins, plus que les 517 chevaux, ce sont les 910 Nm de couple qui garantissent des reprises éclair, bien appréciables dès qu’il s’agit de doubler…

@Ace Team

Son point fort ?

Le confort est royal, l’aptitude à voyager aussi et avec des recharges rapides, le EX90 montre une belle polyvalence.

Les chiffres clé

Moteur : électrique x 2

Puissance : 517 ch

Couple : 910 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 2787 kilos

Vitesse maxi : 180 km/h

0 à 100 km/h : 4,9 secondes

Conso officielle / de l’essai : 20,6 kWh/100 / 24 kWh/100

Prix : gamme Volvo EX90 à partir de 89500 €, modèle d’essai Twin Performance à partir de 110400 €

Le verdict de Stuff

Il a tout ce qu’il faut pour concurrencer Tesla ou le premium allemand, dont les SUV taille XXL sont souvent vendus bien plus cher.