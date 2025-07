On a testé le OnePlus Nord 5

Des caractéristiques plus alléchantes pour un prix raisonnable, mais tout n’est pas rose pour autant.

La série Nord décline le meilleur des smartphones OnePlus depuis plusieurs générations. Les précédentes versions visaient à redéfinir le niveau de technologie attendu d’un téléphone abordable, tandis que le Nord 4 sortant allait à contre-courant en matière de design. Lorsque l’inévitable campagne teaser du Nord 5 a été lancée, la grande question était de savoir quelle direction elle prendrait.

Nous avons maintenant notre réponse : le Nord 5, vendu à 449 €, offre une meilleure offre que son prédécesseur, tout en proposant un processeur plus puissant, un écran gamer et une prise de selfies plus fluide. Mais il renonce également à une conception entièrement métallique et fait sans doute des compromis sur d’autres aspects de sa fiche technique par rapport à ses concurrents émergents.

Le Poco F7 a fait son apparition quelques semaines seulement avant le lancement du Nord, avec un nouveau processeur plus puissant et une batterie encore plus grande, pour un prix inférieur. Le OnePlus fera-t-il suffisamment bonne impression sur le marché pour rester compétitif ?

Design et finition : un visage dans la foule

Si le Nord 4, sculpté dans du métal, sorti l’année dernière était un bijou de design industriel délicieusement distinctif, le Nord 5 est nettement plus générique, surtout en Phantom Grey (noir). Le Dry Ice (bleu) que j’ai testé a un peu plus de personnalité, et le Marble Sand est de loin le plus attrayant des trois.

Avec ses côtés aplatis et son nouvel îlot photo à l’arrière, OnePlus a l’impression de s’inspirer de l’école Apple en matière de design de téléphones. On a également l’impression que l’entreprise a fait un pas en arrière sur le plan des matériaux, utilisant du polycarbonate (plastique) pour le cadre et du Gorilla Glass 7i pour la face arrière. La coque monocoque texturée du Nord 4 semble tout simplement plus haut de gamme en comparaison.

Ceci ne veut pas dire que le Nord 5 soit bon marché, bien sûr. Ce téléphone est vraiment imposant, avec ses 211 g, et sa finition givrée le rend moins glissant que certains téléphones à dos en verre. Son indice IP65 lui assure également une bonne protection contre les éléments, bien que moins importante que celle du Poco F7, moins cher.

Le Nord 5 est le premier téléphone OnePlus à quitter la Chine ou l’Inde avec la nouvelle touche Plus de la marque, qui remplace le curseur d’alerte de signature en haut à gauche. Ses fonctionnalités sont similaires à celles du bouton Action d’Apple : changer le volume, activer le mode « Ne pas déranger », ouvrir l’application Appareil photo (et faire office de déclencheur pendant que vous y êtes), allumer la lampe torche, enregistrer une note vocale, faire une capture d’écran ou ouvrir l’application Traduction.

Bien que la mise à jour logicielle n’ait pas encore été disponible à temps pour que je puisse la tester, un raccourci vers l’IA Mind Space de OnePlus est également en cours d’arrivée. Ce n’est pas la première application de prise de notes et de journal de recherche de captures d’écran que je vois, il sera donc intéressant de voir si elle propose des fonctionnalités différentes.

Nous n’abons rien à redire sur le capteur d’empreintes digitales sous l’écran, aussi rapide et précis que n’importe quel capteur capacitif que l’on trouve sur un téléphone à petit budget. Le déverrouillage par reconnaissance faciale est également disponible, mais il n’est pas suffisamment sécurisé pour les applications bancaires. C’est le cas pour presque tout ce qui coûte moins de 500 €, donc le Nord 5 ne perd aucun point ici.

Écran et son : vue d’ensemble

À l’instar du reste de l’univers Android, OnePlus a continué d’agrandir ses téléphones. Le Nord 5 est doté d’un écran impressionnant de 6,83 pouces, ce qui en fait un appareil idéal pour se remplir la main. La résolution de 2800 × 1272 offre suffisamment de détails pour des textes nets et des images claires, et les bordures symétriques sont d’une finesse satisfaisante pour un appareil à petit prix.

Bien sûr, OnePlus a opté pour une dalle OLED – même les téléphones abordables ne peuvent plus se passer d’écran LCD de nos jours – pour des noirs d’une profondeur incroyable, un contraste impeccable, des angles de vision exceptionnels et des couleurs éclatantes. La tonalité et l’équilibre des couleurs sont bien réglés avec les paramètres par défaut, je n’ai donc pas ressenti le besoin de les modifier, mais de nombreux autres modes sont disponibles pour des teintes plus naturelles et plus douces. Un pic de 1800 nits n’est pas le plus élevé que l’on ait vu sur un téléphone de cette gamme de prix, mais cela ne veut pas dire que le Nord 5 est faible. Il brille suffisamment bien en extérieur pour ne pas avoir de problème de visibilité. Il fonctionne parfaitement avec la norme Ultra HDR de Google, ce qui permet d’obtenir des photos avec des reflets bien marqués.

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz en fait un téléphone idéal pour les joueurs. La plupart du temps, il n’atteint que 120 Hz lors du défilement ou de l’affichage de mouvements, mais les jeux compatibles peuvent aller encore plus loin pour une expérience de jeu plus fluide. Le mode de sélection automatique est le meilleur après la technologie LTPO pour économiser la batterie, se limitant à 60 Hz pour les contenus statiques.

La configuration des haut-parleurs stéréo – un haut-parleur principal orienté vers le bas et un tweeter interphone – s’accorde parfaitement avec l’écran, avec un volume généreux et un équilibre correct. Les basses sont assez faibles, mais c’est le cas de la plupart des appareils de milieu de gamme et inférieurs. Les podcasts et les clips YouTube sont tout à fait corrects.

Appareils photo : attention aux selfies

Le Nord 5 a vraiment amélioré ses selfies, avec un capteur frontal de 50 MP équipé d’un autofocus mécanique pour une image toujours nette. Le capteur du Samsung JN5 est physiquement plus grand que celui que l’on trouve habituellement sur un téléphone à petit budget, ce qui fait toute la différence en basse lumière.

À l’arrière, Sony propose un appareil photo principal de 50 MP, avec stabilisation optique et une ouverture assez large de f/1,88. Pour zoomer, il faudra recadrer et retoucher l’image. Il est associé à un ultra grand-angle de 8 MP, ce qui témoigne clairement du budget limité de ce téléphone.

C’est donc le plus faible du lot, manquant de détails fins, comme sur les photos prises avec l’objectif principal. La plage dynamique est moins bonne non plus, mais les couleurs sont assez homogènes et les bords extrêmes du cadre ne présentent pas beaucoup de distorsion. L’appareil principal de 50 MP est plus net, avec des bords mieux définis et une plage dynamique mieux contrôlée. On a remarqué un léger blooming sur les sujets fortement éclairés, mais uniquement dans les scènes particulièrement lumineuses. Les couleurs sont généralement naturelles, avec un contraste plus fort que celui d’un Samsung, par exemple. Un Pixel 9a est plus nuancé, même si ce privilège est plus onéreux.

On observe un léger flou bokeh naturel autour des gros plans, ce qui est pratique car le mode portrait n’est pas très performant pour détecter les cheveux détachés, ce qui crée un effet de profondeur peu naturel. Un mode macro automatique s’active lorsque vous êtes très près, et l’ultra grand-angle est activé lorsque la lumière est suffisante.

Les performances en basse lumière sont plutôt bonnes pour le prix, seules les scènes nocturnes les plus sombres peinent à contenir le bruit et les traces de netteté. L’ultra grand-angle perd plus rapidement en efficacité et peut avoir du mal à verrouiller la mise au point sur les sujets éloignés, tandis que la caméra selfie est toujours performante. C’est un appareil photo très performant, capable de capturer sans problème les sujets en contre-jour et la lumière directe du soleil. L’achat du Nord 5 est un bon argument si vous utilisez davantage la caméra frontale que la caméra arrière.

Expérience logicielle : une bouffée d’air frais

OnePlus n’a pas édulcoré Oxygen OS – la version sur mesure d’Android 15 – pour ses téléphones abordables. Le Nord 5 bénéficie du même ensemble complet de fonctionnalités logicielles que le OnePlus 13, y compris une version d’Open Canvas adaptée aux téléphones.

C’est toujours notre préférée pour le multitâche sur les appareils Android à grand écran, et elle est presque aussi fluide avec un écran de 6,83 pouces. La possibilité d’enregistrer des paires d’applications pour les ouvrir rapidement plus tard est vraiment utile pour les tâches impossibles à réaliser dans une seule fenêtre. On a également trouvé la barre d’outils flottante, accessible d’un simple glissement depuis le côté de l’écran, plus pratique ici que sur la OnePlus Pad 3 ; sans lanceur d’applications, elle est idéale pour passer d’une application à l’autre sans avoir à revenir à l’écran d’accueil.

L’interface utilisateur ne s’éloigne pas trop de la disposition par défaut de Google, sauf si vous le souhaitez. Les menus de paramètres rapides et de notifications peuvent être combinés en un seul écran, et on apprécie particulièrement la tablette qui apparaît d’un glissement vers le bas sur l’écran d’accueil. Vous pouvez la remplir de widgets tout en conservant un écran d’accueil clair.

Comme sur la plupart des téléphones à petit budget, quelques widgets tiers vous attendent dans le tiroir d’applications lorsque vous allumez le Nord 5 pour la première fois. On les qualifierait de superflus, mais d’autres pourraient avoir un avis différent sur AliExpress et Booking.com. OnePlus inclut également son propre navigateur web, sa galerie d’images, son application de notes et son gestionnaire de fichiers. Vous pouvez utiliser les options par défaut de Google si vous préférez, mais beaucoup d’entre elles regorgent d’ajouts d’IA qui pourraient valoir le détour.

L’enregistreur vocal peut générer des transcriptions et des résumés de vos clips audio. L’application Notes dispose de son propre assistant qui peut affiner votre texte, le reformater avec un ton différent et développer des phrases courtes en paragraphes plus longs. La galerie photo peut effacer les distractions en arrière-plan, supprimer les reflets et recomposer les plans recadrés de manière générationnelle. Si ces fonctionnalités vous semblent familières, c’est parce qu’elles sont présentes sur la plupart des téléphones modernes, et leurs performances sont comparables à celles que l’on a pu constater ailleurs.

Les engagements logiciels à long terme de OnePlus ne changent pas si vous achetez un modèle d’entrée de gamme plutôt qu’un modèle haut de gamme ; vous bénéficiez des mêmes quatre ans de nouvelles générations d’Android et six ans de correctifs de sécurité que sur un OnePlus 13. C’est très honorable, étant donné que la plupart des téléphones abordables plafonnent encore à trois ans, mais il est bon de rappeler que Google a promis sept ans pour le Pixel 9a (légèrement plus cher), si vous souhaitez conserver votre appareil plus longtemps.

Performances et autonomie : un téléphone stable

C’est peut-être la première fois que OnePlus utilise un chipset Snapdragon de la série 8 dans un téléphone Nord, mais il ne s’agit pas du 8 Elite que l’on retrouve dans les smartphones phares actuels. Il ne s’agit pas non plus du Snapdragon 8s Gen 4, plus récent, utilisé dans le Poco F7. On retrouve ici l’ancien 8s Gen 3, dont le prix reste certes supérieur à celui demandé par OnePlus pour le Nord 5.

Équipé de 8 ou 12 Go de RAM (mon modèle de test était équipé de ce dernier) et d’un stockage interne pouvant atteindre 256 Go, ce téléphone reste performant, comme le montrent les benchmarks ci-dessous. Cependant, on ne peut pas ignorer l’écart de performances avec le 8s Gen 4, qui varie de 5 à 20 % selon le test. Les différences entre les processeurs monocœurs ne sont pas énormes, mais les processeurs multicœurs et les jeux vidéo montrent que la nouvelle puce prend le dessus. Si vous recherchez un rapport performances/prix optimal, c’est un point à considérer. Cela dit, on a trouvé le Nord 5 parfaitement réactif au quotidien, avec des chargements d’applications rapides, aucune lenteur en multitâche et des animations fluides à souhait. Il reste suffisamment puissant pour que les jeux 3D puissent exploiter pleinement le taux de rafraîchissement de 144 Hz, Genshin Impact et Call of Duty Mobile s’avérant tous deux parfaitement jouables. Une grande chambre à vapeur permet également de maîtriser la limitation thermique.

Utilisé au quotidien, le Nord 5 offre également une autonomie supérieure à celle que sa batterie de 5 200 mAh ne le suggère. Certes, on trouve désormais des téléphones avec beaucoup plus de cellules, mais j’observais généralement une journée et demie entre deux charges. Seule une journée complète passée en 5G, avec beaucoup de navigation GPS et d’utilisation des appareils photo, nécessitait une charge avant le coucher.

Bien qu’il ne soit pas fourni avec un chargeur, le Nord 5 fonctionne parfaitement avec les blocs d’alimentation SuperVOOC 80 W de OnePlus. Une demi-heure en USB-C suffit pour 65 %, tandis qu’une charge complète prend un peu plus de 45 minutes. On apprécie également que OnePlus ait ajouté la charge bypass ; cela me permet de jouer tout en étant branché sans générer de chaleur supplémentaire ni impacter négativement l’autonomie de la batterie à long terme.

Verdict du OnePlus Nord 5

En soi, le OnePlus Nord 5 est un smartphone abordable et convaincant. Il bénéficie d’un écran lumineux et coloré, d’appareils photo avant et arrière performants, et d’une version d’Android fluide, sans encombrement comme le font de nombreux smartphones bon marché. Quelques spécifications ludiques ajoutent un attrait supplémentaire pour les joueurs, et il est appréciable de constater que la touche Plus personnalisable n’est pas réservée aux modèles haut de gamme de la marque.

L’abandon du métal rend cependant son design beaucoup moins remarquable que celui de son prédécesseur. Combiné à l’îlot photo arrière redessiné, le Nord 5 a un look assez générique. On pourrait en dire autant du Poco F7, mais il dispose d’une batterie beaucoup plus grande, d’un chipset de nouvelle génération et d’une meilleure résistance à l’eau, le tout pour un prix inférieur. Si la photographie au téléphone n’est pas votre priorité, c’est le choix évident.

Note : 4/5

Un appareil polyvalent à prix compétitif qui prend de superbes photos et qui ne lésine pas sur les performances ni sur l’autonomie. Cependant, le OnePlus Nord 5 n’est pas aussi remarquable en termes de design que son prédécesseur, et ses concurrents sont sans doute plus convaincants.