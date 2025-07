Casio lance sa première collection de montres automatiques

C’est la marque EDIFICE, basée sur le concept « Speed & Intelligence » qui a été sélectionnée pour l’occasion.

Cinq nouveaux modèles au mouvement automatique à remontage mécanique sont à découvrir dont la nouvelle EFK-100XPB qui, pour la première fois dans la ligne Edifice, intègre du carbone forgé dans son cadran mais aussi son boîtier – un matériau réputé pour sa résistance et sa légèreté – que l’on retrouve dans les voitures de sport haut de gamme et les pièces automobiles personnalisées.

Entièrement noire, cette montre propose un bracelet en uréthane et une boucle déployante en trois parties qui permet d'ouvrir et de fermer facilement le bracelet. Le modèle EFK-100CD quant à lui, propose égale-ment un cadran en carbone forgé avec un boîtier et bracelet en acier inoxydable. Le polissage miroir et les finitions brossées appliqués à chaque composant font ressortir l'éclat et la beauté du métal. Le carbone forgé donne à chaque garde-temps un aspect unique, formant des motifs marbrés distinctifs qui magnifient leur cadran épuré à trois aiguilles avec affichage de la date à 6 h.

Les aiguilles des heures et des minutes, avec leurs sections évidées et leurs extrémités phosphorescentes, allient une esthétique sportive à une excellente visibilité dans l’obscurité. Parmi ces cinq nouveautés, la gamme comprend également 3 modèles à cadran coloré EFK-100D : vert, bleu et blanc, qui reproduisent la texture du carbone forgé à l’aide de l’électroformage (galvanoplastie), permettant de créer des finitions complexes avec une précision et une finesse inégalées.

Autre révolution dans un garde-temps Casio, la montre est équipée d’un mouvement automatique. Casio a ainsi intégré ce mouvement à la ligne EDIFICE pour refléter le dynamisme et le plaisir partagés de la conduite et du chronométrage mécanique. Le fond transparent du boîtier révèle le mouvement en marche, dont la beauté mécanique raffinée fait écho à l’esthétique des moteurs de voiture et des systèmes de suspension. Le mouvement offre une réserve de marche de 40 heures (Précision :-35~+45 secondes/jour) lorsqu’il est entièrement remonté. Tous les modèles sont équipés d’un verre saphir et sont étanches à 100m.

Ces montres EFK-100 EDIFICE Automatique sont à découvrir à partir de 279 € dès le 1er août 2025 au sein des G-SHOCK stores de Paris et Lyon ainsi que dans une sélection de revendeurs.