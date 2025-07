On connaît la date de lancement du Pixel 10, et c’est plus tôt que prévu

Google organisera son prochain événement « Made by Google » le 20 août, où nous nous attendons à voir la nouvelle gamme de smartphones Pixel 10 dévoilée.

Impatient de découvrir le prochain téléphone phare de Google pour 2025 ? Si les Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro Fold actuels sont d’excellents smartphones, le Pixel 10 a beaucoup à offrir. Les rumeurs évoquent une mise à jour majeure du processeur, des améliorations majeures de l’appareil photo et potentiellement de tout nouveaux capteurs. De plus, nous nous attendons à tout cela au même prix que la série Pixel 9. Et maintenant, nous savons enfin quand ces appareils seront disponibles.

Google organisera son prochain événement « Made by Google » le 20 août. L’événement se tiendra en présentiel à New York pour les médias invités. Pour tous ceux qui restent chez eux, le lancement sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de Google. Les événements débuteront à 18h BST/13h EST/10h PST, et si l’on se fie à l’événement de l’année dernière, ils dureront environ 90 minutes.

Lors de cet événement, Google devrait lancer les Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold. La Pixel Watch 4 et potentiellement une gamme plus abordable de Pixel Buds (dont le nom s’appellerait Buds 2a, selon moi) devraient également être dévoilées.

Cette année, la série Pixel 10 promet d’être passionnante. Google devrait fabriquer en interne le processeur Tensor G5 avec le géant des puces TSMC. Ce dernier sera fabriqué en 3 nm, ce qui signifie qu’il sera plus rapide et plus efficace que jamais. L’appareil photo devrait également bénéficier de quelques améliorations notables. La plus importante serait une nouvelle fonctionnalité télémacro, permettant au téléphone d’utiliser son téléobjectif pour prendre des photos rapprochées nettes.

Outre le nouveau hardware, nous attendons également de nombreuses nouvelles fonctionnalités logicielles basées sur l’IA. Google nous parlera certainement d’Android 16 et de ses fonctionnalités. La Pixel Watch 4 ne devrait pas bénéficier de mises à jour majeures ; il s’agira peut-être d’une légère amélioration de ses caractéristiques techniques. Mais si les Pixel Buds, plus abordables, arrivent, ce sera une bonne nouvelle pour tout le monde.

Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas beaucoup de temps pour le savoir. Google lancera la série Pixel 10 le 20 août, et nous vous donnerons toutes les informations nécessaires.