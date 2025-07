On a testé la OnePlus Pad 3, et c’est notre nouvelle tablette Android préférée

Des améliorations sur tous les plans et un prix toujours plus abordable que la concurrence.

Présent sur le marché des tablettes depuis peu, OnePlus s’est rapidement imposé comme un acteur majeur. Ses dernières tablettes se sont classées parmi les meilleures sous Android, et la marque revient avec un troisième modèle qui pourrait bien concurrencer l’iPad Air. La OnePlus Pad 3 dispose d’un écran plus grand, d’une batterie plus puissante et de composants plus puissants que son prédécesseur, tout en continuant à surclasser la concurrence.

Le successeur de la OnePlus Pad 2 (13,2 pouces) est proposé à 599 € selon la capacité de stockage, ce qui le rend plus abordable que la Samsung Galaxy Tab S10 FE+ de taille similaire, et nettement moins cher qu’un iPad Air 13 pouces équipé d’un M3. Tenez compte de la sélection des accessoires propriétaires et il ne devrait y avoir aucune tâche que cet onglet ne puisse pas s’attaquer.

Design et finition : à une seule main

Mesurant moins de 6 mm, la OnePlus Pad 3 surpasse l’iPad Air en termes de finesse, même si, avec ses 675 g, elle est légèrement plus lourde. On l’a trouvée suffisamment confortable pour la tenir d’une seule main pendant un moment, mais pas pour regarder une série Netflix entière. Les bords de l’écran sont assez fins, mais laissent juste assez d’espace pour la saisir sans bloquer l’écran.

Avec ses côtés aplatis et sa construction monocoque en aluminium, la Pad 3 a définitivement su s’adapter à son époque. Le remplacement du cercle central de la caméra arrière par une forme de pilule dans les coins lui a cependant fait perdre une partie de l’identité unique de l’ancienne tablette. L’appareil photo lui-même – un capteur de 13 MP avec stabilisation électronique de l’image – reste assez basique, inférieur même aux smartphones bon marché en termes de détails, d’exposition et de couleurs.

La webcam frontale de 8 MP est similaire et idéale pour les appels vidéo. Elle se loge discrètement dans le cadre de l’écran, ce qui est bien mieux qu’une perforation ou une encoche. Le déverrouillage par reconnaissance faciale est compatible, mais pas suffisamment sécurisé pour déverrouiller vos applications bancaires. Ce qui ressemble à un capteur d’empreintes digitales sur le bord supérieur est en fait un port de charge magnétique pour le stylet OnePlus Stylo 2 (en option). Vous devrez donc saisir votre code PIN plus souvent que sur les tablettes concurrentes.

Le coloris Bleu Tempête permet à la Pad 3 de se démarquer de ses concurrentes. C’est la seule option disponible aux États-Unis et en Europe, mais une version argentée est également disponible en Inde. Elle ne masque pas très bien les traces de doigts, mais ce n’est plus vraiment un problème une fois la tablette insérée dans l’étui Folio officiel ; mon modèle de test en a quasiment fait usage dès le départ, grâce à sa béquille réglable, idéale pour une utilisation mains libres.

C’est le clavier intelligent (en option à 169 €) qui a transformé la Pad 3 en tablette polyvalente. Il se connecte à la Pad par des broches Pogo, comme sur la génération précédente, mais les touches sont plus grandes et plus espacées, ce qui facilite grandement la saisie. On aurait aimé qu’elle soit rétroéclairée pour travailler en basse lumière, mais on apprécie que les touches de raccourci aient leur propre rangée au-dessus des touches numériques. De plus, il n’ajoute pas beaucoup de poids. Nous étions donc ravis de le laisser connecté même sans avoir besoin de taper quoi que ce soit.

Le grand pavé tactile situé en dessous est appréciable, évitant d’avoir à constamment toucher l’écran, et le lecteur NFC intégré au repose-poignet est pratique pour déclencher des transferts de fichiers rapides. C’est un achat incontournable si vous achetez une Pad 3.

Écran et son : plus grand et plus performant

OnePlus avait vu juste avec le superbe écran de la Pad 2, et n’a donc rien changé pour cette nouvelle version, mais l’a agrandi encore davantage. L’écran de la Pad 3 s’étend désormais sur 13,2 pouces, ce qui la place au même niveau que l’iPad Air et la Tab S10 FE+ de Samsung. Certes, cela la rend un peu plus encombrante pour une utilisation à une main, mais l’immersion multimédia est bien plus grande.

Elle conserve le format d’image 7:5, idéal pour le travail en multitâche côte à côte, et le taux de rafraîchissement adaptatif plafonne toujours à 144 Hz, pour des mouvements et un défilement rapide d’une fluidité irréprochable.

La résolution 3,4 K est d’une netteté exceptionnelle, vous permettant d’apprécier les moindres détails lorsque vous feuilletez vos albums photo, et les angles de vision sont tout simplement exceptionnels. La luminosité maximale atteint 900 nits, et bien que la luminosité moyenne soit légèrement inférieure, elle est largement suffisante pour rendre justice au streaming vidéo. J’ai également pu utiliser la tablette à l’extérieur, même si les séries télévisées sombres peuvent être difficiles à regarder les jours les plus ensoleillés.

L’absence d’écran OLED est-elle un frein ? Pas à mon avis. L’écran LCD offre des couleurs éclatantes et percutantes, le contraste est plutôt bon et les niveaux de noir sont excellents. Étant donné que la plupart des concurrents à ce prix utilisent également des écrans LCD, je pense qu’elle se situe confortablement parmi les meilleures de sa catégorie en termes de clarté.

La configuration à huit haut-parleurs – quatre woofers et quatre tweeters, qui s’adaptent à la direction dans laquelle vous tenez la tablette – est également excellente. Ils sont suffisamment puissants pour un visionnage partagé, offrent des basses honorables pour une tablette et ne deviennent ni trop stridents ni trop aigus lorsque vous poussez le volume correctement.

Expérience logicielle : une page blanche

Android est généralement plus à l’aise sur un grand écran qu’auparavant, mais OnePlus a encore simplifié l’expérience. La version tablette d’Oxygen OS revisite la barre d’applications Google, que vous pouvez faire glisser depuis le bas de l’écran pour un changement fluide. Elle affiche les applications récentes et épinglées, ainsi qu’un navigateur de fichiers rapide pour un glisser-déposer à l’échelle du système.

Le véritable atout de l’application est Open Canvas, qui, à mon avis, reste la meilleure solution multitâche disponible sur tablette. Outre la disposition côte à côte habituelle, vous pouvez ajouter une troisième application ; l’application que vous utilisez occupe alors la majeure partie de l’écran, tandis que les deux autres se trouvent sur le bord. Un simple appui permet de changer d’application active, sans menu ni geste. Un menu rapide en haut de chaque fenêtre vous permet désormais de passer en plein écran, d’ouvrir une autre application ou de passer à une fenêtre flottante. Vous pouvez également enregistrer des paires et des trios d’applications prédéfinis. Pour travailler sur plusieurs applications, aucun autre appareil Android ne s’en approche.

Heureusement, OnePlus a conservé un système d’exploitation Oxygen OS assez simple, avec seulement quelques applications propriétaires et quasiment aucun ajout (selon votre préférence pour Microsoft Swiftkey et WPS Office plutôt que Gboard et Google Docs). La personnalisation est abondante, avec le choix d’un menu de paramètres rapides combiné ou divisé, et de nombreuses façons d’ajuster les icônes des applications. J’ai cependant désactivé la barre d’outils flottante, car elle reproduisait de nombreuses fonctions de la barre d’applications.

Bien sûr, l’IA est généreusement présente. L’enregistreur vocal peut utiliser l’IA pour transcrire et résumer vos fichiers audio ; l’application Notes dispose d’un assistant d’écriture génératif pour développer, raccourcir ou peaufiner n’importe quel texte ; et la galerie photo dispose d’un éditeur IA qui peut supprimer les reflets, effacer les objets indésirables et améliorer la perception des détails. Vous disposez également de Circle to Search et de Gemini comme assistant vocal par défaut.

OnePlus promet trois ans de nouvelles générations d’Android et six ans de correctifs de sécurité, ce qui est une performance décente, quoique inférieure à celle de Samsung pour ses tablettes phares. Les iPad d’Apple bénéficient généralement d’une garantie de six ans sur les versions d’iPad OS, et ils conservent leur avantage en matière de logiciels créatifs, un atout à considérer si vous recherchez un appareil pour monter des vidéos ou créer de la musique. Gardez simplement à l’esprit que vous devrez débourser beaucoup plus pour une tablette Apple dotée d’un écran aussi grand que la OnePlus Pad 3.

Performances et autonomie : plus rien ne m’arrête

OnePlus a doté la Pad 3 d’un processeur puissant, rompant ainsi avec la tendance des tablettes Android rarement monstrueuses en termes de performances. Elle embarque un Snapdragon 8 Elite et jusqu’à 16 Go de RAM, ce qui la place au même niveau que les smartphones phares de la dernière génération, et la place en position de force face à la Galaxy Tab S10 Ultra de Samsung, équipée de la puce MediaTek.

Comme on pouvait s’y attendre, cette tablette peut gérer à peu près tout ce que vous souhaitez. Retoucher des images dans Lightroom, monter des vidéos dans Adobe Rush et dessiner avec Sketchbook : tout s’est déroulé sans accroc. Le multitâche entre navigateur web, éditeur de documents et gestionnaire de fichiers était également un vrai bonheur, Open Canvas facilitant le passage d’une application à l’autre.

Les tests synthétiques montrent qu’elle est très performante, tant pour les applications que pour les jeux. Si j’ai constaté des scores légèrement supérieurs dans les benchmarks sur téléphones, ils ne provenaient que d’appareils Samsung équipés d’un processeur overclocké « pour Galaxy ». Le Pad 3 dispose d’un mode Haute Performance qui promet d’exploiter jusqu’à la dernière goutte de puissance, mais je n’ai constaté que des gains marginaux.

Une chambre à vapeur utilisant du graphène dissipe efficacement la chaleur, de sorte que la Pad 3 n’a jamais surchauffé ni subi de ralentissements importants en utilisation régulière. Nous avons joué à Diablo Immortal pendant une heure et la fréquence d’images est restée très constante. Les jeux 3D exigeants ne posent aucun problème. Qu’elle puisse rivaliser avec les tablettes phares de Samsung, bien plus onéreuses, en termes de puissance est vraiment impressionnant.

OnePlus a également fait un carton en matière d’autonomie. La Pad 3 est dotée d’une batterie tout simplement énorme de 12 140 mAh, plus grande que celle de n’importe quel iPad ou tablette Samsung. Notre mélange habituel de navigation web, de jeux, de streaming vidéo et de création nous a permis de tenir plusieurs jours avant de devoir la brancher ; la lecture vidéo continue a ensuite dépassé les seize heures, ce qui est l’une des meilleures performances de toutes les tablettes que j’ai testées. Lancer un jeu la videra beaucoup plus rapidement, mais même les joueurs les plus acharnés devraient atteindre plus de cinq heures par charge.

Nous sommes toujours impressionné par la capacité de OnePlus à obtenir de longues autonomies en veille avec ses tablettes. L’entreprise affirme que cette batterie durera plus de 70 jours ; nous l’avons laissée pendant trois jours et je constate une perte de puissance très faible. La charge est suffisamment rapide avec un bloc d’alimentation OnePlus Supervooc, le Pad 3 pouvant consommer 80 W. Une recharge complète se fait en une heure et demie, tandis que dix minutes suffisent pour atteindre près de 20 %.

Verdict de la OnePlus Pad 3

Difficile d’imaginer une tablette Android plus performante, quel que soit son prix. La OnePlus Pad 3 est incroyablement complète, avec des performances suffisantes pour gérer quasiment toutes les tâches, des accessoires haut de gamme qui en font une véritable machine de productivité, et une autonomie quasiment inégalée.

On pourrait dire qu’un écran OLED serait la cerise sur le gâteau, mais honnêtement, on ne le trouve pas nécessaire. L’écran de la Pad 3 est époustouflant à tous points de vue. Il est aussi fin et agréable à regarder qu’un iPad Air, et bien plus abordable que n’importe quelle tablette Android grand écran de Samsung.

Pour certains créatifs, le système d’exploitation sera le facteur limitant, avec moins d’applications qu’Apple. Mais si Android répond à vos besoins et que vous recherchez une tablette vraiment polyvalente, ne cherchez pas plus loin.

C’est tout simplement l’une des meilleures tablettes Android polyvalentes du moment. Le OnePlus Pad 3 est une véritable centrale de productivité, un excellent outil de jeu et un chouchou multimédia, le tout en un, à un prix raisonnable.