La Zenith Defy Skyline Skeleton White Surfer prouve qu’on ne peut pas se tromper avec la céramique blanche

La Zenith Defy Skyline Skeleton White Surfer est une montre audacieuse en céramique blanche, parfaite pour l’été, qui allie technologie squelette haute fréquence et style plage.



Après deux collaborations à succès, Zenith et Time+Tide dévoilent le dernier volet de leur trilogie inspirée du surf, une merveille délavée par le soleil. Découvrez la Defy Skyline Skeleton White Surfer Ceramic, une édition limitée à seulement 100 exemplaires qui troque le titane sombre pour une version plus moderne : la céramique blanche intégrale

Comme la précédente, la « Night Surfer », il s’agit d’une version squelettée de la montre sportive la plus audacieuse de Zenith, avec les mêmes lignes nettes et les mêmes ponts en étoile distinctifs. Mais cette fois, elle est déclinée dans une version plus estivale.

Le boîtier de 41 mm est ultra-léger et résistant aux rayures, avec une résistance à l’eau de 100 m et une couronne vissée – donc oui, vous pouvez l’emporter dans la mer.

Le cadran ajouré conserve l’effet dégradé caractéristique de la trilogie, mais l’inverse : bleu profond en haut, bleu ciel en bas. Une étoile à cinq branches, illuminée de Super-LumiNova, est un clin d’œil nostalgique à la Night Surfer originale de 2021. On retrouve ce même clin d’œil dans le mouvement situé en dessous. Le mouvement est animé par le calibre automatique haute fréquence El Primero 3620 SK, qui bat à 5 Hz et offre une précision au 1/10e de seconde grâce à une aiguille centrale entraînée directement par l’échappement. Il offre une réserve de marche de 55 heures et une décoration inhabituelle pour une montre aussi sportive, avec notamment des ponts bleus et un rotor en forme d’étoile, visible à travers le fond saphir.

Le bracelet intégré est également en céramique blanche, mais vous pouvez également choisir un bracelet en caoutchouc blanc, facilement interchangeable grâce au système de changement rapide de Zenith. Pratique pour passer d’un verre sur un rooftop à une partie de beach-volley.

Pour Andrew McUtchen, fondateur de Time+Tide, « C’est un risque énorme de tenter une trilogie alors que les deux premières collaborations ont rencontré un tel succès, mais lorsque nous avons vu le prototype de la Night surfer « inversée », en céramique blanche brossée, nous avons dû nous lancer. » C’est une conclusion pleine d’assurance pour la trilogie, et la preuve que le blanc n’est pas forcément synonyme de sobriété. Le Defy Skyline Skeleton White Surfer est audacieux, léger et en édition limitée. Et comme toute bonne romance estivale, il ne restera probablement pas longtemps.

La ZENITH DEFY Skyline Skeleton White Surfer Ceramic est une édition limitée à 100 exemplaires, disponible pour 20 500 € chez Time+Tide, auprès des détaillants agréés ZENITH dans le monde entier, ainsi que dans les boutiques physiques et en ligne de ZENITH.