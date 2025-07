Essai : Citroën ë-C3, ode à la simplicité

L’automobile électrique accessible est un véritable enjeu de mobilité : avec la ë-C3, Citroën apporte sa réponse à la question. Au final, une auto agréable et parfaitement calibrée… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

La C3, c’est un peu la 2CV des temps modernes ! Entendez par là que, pour Citroën, cette auto permet aux clients d’accéder à la marque tout en étant capable de tout faire, ou presque. Une mission remplie par la 2CV en son temps, mais également par la C3, dont plus de 6 millions d’exemplaires ont été construits depuis son lancement en 2003. Nous en sommes aujourd’hui à la quatrième génération et, nouveauté importante, celle-ci se décline également dans une version électrique, que nous avons eu le plaisir d’essayer.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

La dernière génération de C3 adopte un look « façon SUV » et tranche ainsi nettement avec l’ancienne. Elle est ainsi plus longue de 19 mm et plus large de 6 mm tout en donnant, visuellement, l’impression d’être encore plus costaude. Le design est bien dans l’air du temps et la possibilité de lui offrir un toit contrasté renforce l’attitude de l’auto en lui donnant une posture plus moderne.

Et sous le capot ?

Contrairement à ses rivales qui ne sont disponibles qu’avec des motorisations électriques, la C3 peut vous être livrée avec un moteur thermique (100 ch, boîte manuelle) ou hybride (110 ch, boîte automatique). Dans le cadre de cet essai, nous avons choisi la version électrique ë-C3 : elle fait appel à un moteur électrique de 113 chevaux, alimenté par une batterie d’une capacité utile de 42 kWh. De quoi revendiquer 320 kilomètres d’autonomie, tandis que la recharge peut encaisser 100 kW sur des bornes rapides.

Et au volant, ça donne quoi ?

En finition haut de gamme, les sièges biton apportent un peu de gaieté à un intérieur qui mise plutôt sur la sobriété. Ce n’est pas un défaut, cela dit : la ë-C3 va à l’essentiel, quand d’autres autos entrent dans une surenchère d’écrans et de technologie pas toujours utile. Une vraie Citroën sait mettre les curseurs aux endroits les plus justes et la ë-C3 en est une, avec une instrumentation confiée à une petite fenêtre numérique en face du conducteur, tandis que l’info-divertissement séduit par sa facilité. Avec la puissance raisonnable de sa motorisation électrique, la ë-C3 ne vous collera pas au siège au feu vert (le 0 à 100 est couvert en environ 11 secondes, la vitesse de pointe est bridée à 135 km/h), mais si l’on s’en tient à sa vocation d’auto du quotidien, cela est largement suffisant. La console centrale n’est pas trop envahissante, les pavés de commande carrés sur le volant aident à maîtriser facilement les différentes fonctions. Certes, on loue ici même à longueur d’article et d’essai le silence et la sérénité propres aux autos électriques et c’est bien évidemment le cas ici : rouler au quotidien, en ville, en ë-C3 est un régal, mais le tarif placé de cette auto fait que Citroën a fait forcément des choix sur l’insonorisation. De même, malgré la présence des fameuses suspensions à butées hydrauliques propres à la marque, le confort est assez ferme sur les petites irrégularités et pas tout à fait en phase avec ce que l’on attend d’une Citroën. Enfin, en usage mixte, l’autonomie constatée tournait plus aux environs des 250 km que des 320 annoncés. Cela reste plus qu’une Dacia Spring, dont la grille tarifaire est finalement assez proche.

Son point fort ?

Si l’autonomie est un peu juste, la Citroën ë-C3 convient parfaitement comme voiture du quotidien urbain et péri-urbain, ou comme seconde auto du foyer. Le tout à un tarif raisonnable, surtout si l’on peut bénéficier du bonus.

Le verdict de Stuff

La C3 a su se renouveler avec un design plus typé SUV et qui est franchement séduisant. L’offre multiple de motorisations est maligne, tout comme la présence d’une variante C3 Aircross pour ceux qui veulent plus d’espace et de volume.

Les chiffres clé

Moteur : électrique

Cylindrée : –

Puissance : 113 ch

Couple : 120 Nm

Boîte de vitesse : rapport unique

Poids : 1416 kilos

Vitesse maxi : 135 km/h

0 à 100 km/h : 10,4 secondes

Conso officielle / de l’essai : 17,1 kWh/100 / 16 kWh/100

Prix : gamme C3 à partir de 15750 € – version d’essai ë-C3 à partir de 23300 €