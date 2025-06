Voyages, festivals… Un chargeur mophie 3-en-1 pour aller partout

Voyages, week-ends, festivals ou simples escapades urbaines : l’été rime avec liberté mais pas question de tomber en panne de batterie.

Pour rester connecté sans contrainte, mophie propose trois solutions pensées pour accompagner tous les déplacements. Ultra-compacts, puissants et stylés, ces chargeurs nouvelle génération allient performance et praticité, avec ou sans fil. De la powerbank minimaliste à l’indispensable station 3-en-1, zoom sur les indispensables à glisser dans un sac de voyage.

Ce chargeur 3-en-1 (164,95 €) s’impose comme l’accessoire malin à glisser dans chaque valise. Grâce à son format pliable et son design épuré, il recharge en simultané iPhone, Apple Watch et AirPods, le tout sur une surface compacte. Finis les câbles enchevêtrés : une solution élégante et sans effort pour garder l’essentiel toujours recharge