Onkyo Creator Series, des enceintes actives compactes et efficaces

Les enceintes actives Onkyo Creator Series allient minimalisme et ingénierie de précision pour s’intégrer harmonieusement à votre espace intérieur.



Onkyo élargit son offre avec sa toute nouvelle gamme d’enceintes actives : Creator Series. Conçue pour répondre aux exigences des mélomanes, des créateurs de contenu, des musiciens ou encore des amateurs de jeux vidéo, cette gamme redéfinit l’expérience sonore en offrant une qualité audio immersive. Chaque utilisateur y trouvera un allié idéal pour améliorer sa productivité ou son expérience sonore au quotidien !Depuis près d’un siècle, Onkyo s’impose comme une référence en matière d’innovation et de performance audio.

Avec cette nouvelle gamme Creator, la marque propose de répondre aux attentes des créatifs, télé-travailleurs ou encore jeunes actifs avec des enceintes actives déclinées en 2 modèles GX10DB et GX30ARC qui se distinguent par leur conception élégante et compacte, combinée à un son clair, puissant et équilibré. Ces enceintes intègrent un amplificateur de classe D très efficace et un processeur audio frontal (AFE) optimisé pour offrir un rendu sonore précis. Grâce à la connectique embarquée, ils peuvent être connectés aux ordinateurs (bureau ou portable) mais aussi aux platines vinyles et téléviseurs. Grâce à la technologie DSP (traitement numérique du signal), chaque nuance est parfaitement reproduite avec des basses profondes, des médiums riches et aigus cristallins.



Compacte et accessible, la gamme Creator regorge de fonctionnalités pensées pour s’adapter à tous les usages. Notamment deux modes d’écoute : un mode d’écoute standard et un mode « flat » pour une réponse en fréquences linéaire mais aussi de multiples autres options de connectivité : Bluetooth, USB-C, Optique, RCA / iPhone, RCA Sub Pre-Out, Aux, et HDMI (modèle GX30ARC).

Les supports fournis, inclinés à 10 degrés, sont fabriqués en résine ABS avec un effet bois, un choix qui permet d’éviter les problèmes de vibrations et de sensibilité à l’humidité souvent rencontrés avec d’autres matériaux. Ces enceintes sont proposées en deux finitions, noire ou blanche, s’adaptant ainsi à différents environnements. Les grilles sont amovibles et une télécommande IR est incluse.