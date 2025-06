Sèche-cheveux Laifen Mini, le compagnon de voyage idéal

Laifen, récemment arrivé sur le marché français, présente son nouveau sèche-cheveux Laifen Mini, la solution ultime pour une beauté en déplacement.

Le Laifen Mini est conçu pour celles et ceux qui recherchent à la fois commodité et performance. Dernier-né de la gamme de sèche-cheveux de Laifen, le Mini est 33 % plus petit et 27 % plus léger que les modèles précédents de la marque, en faisant l’outil de beauté nomade par excellence. Ne pesant que 299 grammes–soit le poids d’une pomme –, le Laifen Mini se transporte facilement. Sa taille ultra-compacte lui permet de se glisser aisément dans un bagage cabine, une valise ou même un sac à main, en faisant un compagnon de voyage essentiel pour les vacances, les voyages d’affaires ou le quotidien.

Malgré son format ultra-compact, le Laifen Mini est équipé d’un moteur sans balais haute performance tournant à 110 000 tours par minute, associé à une technologie de flux d’air optimisée, garantissant une performance de séchage digne d’un salon, où que l’on soit. Que ce soit pour se préparer avant une réunion ou se rafraîchir après un long vol, le Mini assure un séchage rapide et efficace, sans compromis sur la puissance.

Lauréat des prix IF Design Awards et Good Design Awards, le Laifen Mini séduit par son design compact et soigné,rehaussé d’un revêtement tactile UV exclusif au toucher mat et agréable. Il se décline en quatre coloris: Blanc Arctique, Rose Corail, Bleu Glacier et Vert Jungle—pour s’adapter à tous les styles, du plus minimaliste au plus audacieux.