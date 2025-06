Dolby, Lenovo et Google dévoilent le premier Chromebook au monde équipé de Dolby Atmos

Le nouveau Lenovo Chromebook Plus (14”, 10) révolutionne les capacités audio des Chromebooks.

Dolby Laboratories, Lenovo et Google dévoilent aujourd’hui le nouveau Lenovo Chromebook Plus (14”, 10), le tout premier Chromebook au monde doté de la technologie Dolby Atmos. Cet appareil novateur inaugure une nouvelle ère pour l’audio immersif sur Chromebook, rendant le son premium encore plus accessible aux consommateurs du monde entier.

Que l’utilisateur soit plongé dans l’histoire d’un film ou d’une série ou en train d’écouter les derniers tubes ou de se laisser emporter par un nouvel audiobook, Dolby Atmos offre une expérience sonore sensationnelle, avec un son époustouflant qui entoure l’auditeur et l’enveloppe de toutes parts. Immersif et émotionnel, Dolby Atmos est un son que l’on ressent, offrant une expérience de divertissement puissamment marquante.



« Les Chromebooks sont des appareils performants, reconnus pour leur simplicité, leur accessibilité et leur capacité à stimuler la créativité », a déclaré Mahesh Balakrishnan, Vice-Président et Directeur général de l’unité Consumer Entertainment chez Dolby Laboratories. « Avec l’arrivée de Dolby Atmos sur le Lenovo Chromebook Plus, nous apportons une technologie audio immersive de pointe à un public encore plus large et plus diversifié. »



« Le Lenovo Chromebook Plus (14”, 10), premier Chromebook équipé de Dolby Atmos, marque une étape importante dans notre collaboration de longue date avec Dolby », a affirmé Benny Zhang, Directeur Exécutif et Directeur Général des Chromebooks au sein de l’unité Intelligent Devices Group de Lenovo. « Nous nous engageons à proposer des innovations inédites aux consommateurs du monde entier et, grâce à notre partenariat avec Dolby, nos utilisateurs de Chromebook vont désormais bénéficier d’un son haut de gamme incomparable. »



« Alors que nous continuons d’innover au sein de la gamme Chromebook, notre priorité reste d’offrir des performances et des expériences exceptionnelles, qui comptent réellement. Dolby a été un partenaire précieux tout au long de ce parcours, nous permettant de proposer une qualité audio de premier plan avec Dolby Atmos, plébiscitée par les plus grands créateurs et adorée des amateurs de divertissement dans le monde entier. » a déclaré John Maletis, Vice-Président de ChromeOS Product chez Google.



Dolby Atmos place les utilisateurs au cœur de l’action, avec un son d’une clarté et d’une profondeur inégalées, bien au-delà de l’expérience d’écoute classique. Il donne vie à vos contenus grâce à un son riche et dynamique, pour une connexion plus intense. Que l’utilisateur ait un casque ou utilise les haut-parleurs de l’ordinateur pour se détendre devant sa série préférée, ou pour écouter ses morceaux favoris en travaillant, le nouveau Lenovo Chromebook Plus redéfinit les standards audio des Chromebooks.