Carlingue, des montres aux bracelets tatoués

Pour la jeune marque de montres françaises Carlingue, le tatouage Old School incarne une beauté intemporelle où l’encre danse sur la peau pour raconter des histoires de courage et de passion. Nés dans les ports et les champs de bataille du début du XXe siècle, ces motifs vibrants évoquent l’aventure des marins naviguant sur les mers infinies et l’héroïsme des soldats gravant leur loyauté dans la chair. Les ancres, les hirondelles, les aigles et les drapeaux sont des symboles puissants de voyages réussis et de bravoure.

Cet art traditionnel, avec ses lignes audacieuses et ses couleurs vives, est une célébration de l’âme humaine, un lien indéfectible entre le passé et le présent. Il captive l’imagination, ravive la nostalgie d’une époque révolue, et nous invite à honorer un héritage artistique qui continue de résonner profondément en chacun de nous.

C’est autour des collections Diver Heritage et Aviation Heritage que nos tatoueurs se sont exprimés et ont imaginé chacun un bracelet à leur image, pour une montre qu’ils aiment porter au quotidien. Mors à reproduit sont tatouage « Mandala ». Alessandro Pennella, en a créé deux : « Cristo » et « Il Diavolo » Quant à Ghis Melou, il est resté attaché à « l’Aigle Old school »

Carlingue ne s’est pas contenté d’imprimer un dessin sur un bracelet cuir. Soucieux de reproduire au plus près l’aspect visuel du tatouage sur la peau, de nombreux tests sur cuir ont été nécessaires pour aboutir à un résultat «bluffant»; Comme si la montre se confondait au tatouage présent sur l’avant-bras de celui qui la porte.



La face est en cuir de bovin pleine fleur noir ou blanc et la doublure en cuir noir anallergique (sans chrome) avec traitement antibactérien, ce qui évite les mauvaises odeurs dues à la transpiration entre le bracelet et la peau. Une impression de préparation avec une encre de soutien blanche (avec un petit pourcentage de silicone), suivi d’une impression quadri HD avec une encre résistant aux frottements et aux UV. Cette technique permet une accroche maximum et rend toutes flexions du cuir possibles sans altération des motifs (craquellements, fissures…). Un léger « coating » de maintien est ensuite réalisé pour protéger d’avantage les parties encrées.

Ces bracelets Tattoo sont adaptables sur les Diver Heritage et Aviation Heritage, et présentés dans un coffret accompagné de leur certificat d’authenticité. Ils sont également proposés en accessoire, présentés dans une pochette spéciale numérotée certifiant leur authenticité.





Sur Diver Heritage : À partir 730 € – Sur Aviation Heritage : À partir de 799 € – Bracelet seul : 99 €