Essai : Hyundai Inster, la citadine qui fait craquer 

Elle a un look, peut-être un peu clivant, mais qui suscite la sympathie ! La nouvelle Hyundai Inster est une petite citadine électrique pleine de charme et d’astuces. On l’a essayée, on a aimé. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Côté voiture électrique, Hyundai a eu tendance à privilégier les grands modèles : on connaît les Ioniq 5 et 5N ainsi que la Ioniq 6, dont les essais ont déjà été publiés ici. En préparation, arrive bientôt un Ioniq 9, grand SUV de quasiment 5 mètres de long. Mais le petit format (3,83 m) de l’Inster est entièrement nouveau. L’air de famille se retrouve dans la signature visuelle de l’éclairage, avec notamment l’abondance de petits carrés à l’arrière. Mais il n’y a pas que cela, car l’Inster a plus d’un tour dans son sac. Et en matière d’auto électrique, une citadine, cela fait sens !

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Tout ! Même si, techniquement, l’Inster partage quelques éléments avec la petite citadine Hyundai i10, vendue chez nous, cela ne se voit pas, d’autant que cette dernière n’est pas électrique mais hybride. Pour le reste, l’Inster se présente presque comme un cube, puisqu’il est aussi large que haut (1,61 m dans les deux cas). Et son esthétique est singulière, peut-être clivante, mais nous, on aime !

Et sous le capot ?

Du 100 % électrique, bien évidemment, même si l’Inster existe dans d’autres contrées, cette fois-ci sous le nom Casper, avec de petits moteurs thermiques sous le capot. Ici, on a donc une auto électrique qui existe en deux configurations : 97 ch et 42 kWh de batteries, ou 115 ch et 49 kWh, une puissance suffisante dans les deux cas pour une auto à vocation urbaine et péri-urbaine. On est dans le cœur du marché (une Citroën ë-c3 fait 44, une Renault 5 va jusque 54 dans ses versions haut de gamme, voire 36,8 kWh pour la version de base de la Mini). Hyundai revendique une vitesse de recharge à 85 kW sur borne rapide, soit 29 minutes pour passer de 10 à 80 %. Côté performances, la version à « grosse » batterie que nous avions pour notre essai revendique 150 km/h en vitesse de pointe et le 0 à 100 km/h couvert en 10,6 secondes, ce qui, là encore, est suffisant pour une auto à vocation urbaine.

Et au volant, ça donne quoi ?

Ça donne le sourire, quand, au volant de la finition haut de gamme, on découvre un intérieur plein de charme avec des sièges en tissu « pied de poule », comme sur les premières Porsche 911 ! La banquette avant donne l’impression d’être en un seul bloc, mais c’est une illusion : non seulement, les sièges se rabattent individuellement, mais, quand on fait cela avec les quatre, on obtient une surface quasiment plane qui fait office de lit. Envie d’une sieste ? L’Inster peut faire cela pour vous, d’autant que la fonction V2L permet ensuite de brancher une cafetière pour le réveil !

D’une manière générale, les aspects pratiques sont soignés, avec moult rangements (pas forcément très volumineux, au vu du volume de l’auto), prises et connectiques, banquette arrière coulissante, autant de choses rares sur les citadines électriques. Au volant, on apprécie la belle luminosité offerte par le généreux vitrage. Les accélérations sont plutôt vives et avec son gabarit contenu, l’Inster vire dans un mouchoir de poche et séduit par son côté pétillant, malgré des suspensions fermes sur les petites bosses, notamment à l’avant. Autre point positif : une vraie frugalité en usage urbain et péri-urbain, avec une autonomie qui dépasse les 300 kilomètres dans ces conditions.

Son point fort ?

Ce n’est pas que son charme, mais également le plaisir qu’elle procure dans une conduite de tous les jours.

Les chiffres clé

Moteur électrique

Puissance : 115 ch

Couple : 147 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 1498 kilos

Vitesse maxi : 150 km/h

0 à 100 km/h : 10,6 secondes

Conso officielle / de l’essai : 15,1 kWh/100 / 13 kWh/100

Prix : gamme Inster à partir de 25000 €

Le verdict de Stuff

Non conformiste, l’Inster réinvente l’auto électrique pétillante et décalée, un peu à la manière, toutes proportions gardées, de la Twingo de première génération. Cerise sur le gâteau : l’efficience énergétique est au rendez-vous et les aspects pratiques sont légion. On adore…