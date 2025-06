Skullcandy annonce le retour de sa gamme Aviator

Lors de son lancement initial en 2010, la gamme Skullcandy Aviator avait séduit un public mondial composé de leaders d’opinion et de célébrités, attirés par son design unique et sa qualité sonore exceptionnelle. Le nouveau Aviator 900 ANC s’appuie sur l’esthétique rétro classique du modèle original, tout en intégrant de nouveaux matériaux et technologies pour les passionnés de style à la recherche d’une expérience audio de premier ordre.

Le Aviator 900 ANC offre une immersion sonore et une profondeur émotionnelle grâce à l’audio spatial THX avec suivi des mouvements de la tête, une réduction active du bruit à 6 micros adaptatifs, et la technologie Personal Sound by Mimi. Que vous soyez concentré, en déplacement ou simplement en train de vous détendre, l’Aviator 900 ANC transforme chaque instant en un paysage sonore haute-fidélité. L’Aviator 900 ANC affirme également un style audacieux. Il présente un mélange de matériaux distinctifs – pièces d’inspiration vintage, suédine, finitions polies – et des éléments iconiques comme une molette moletée, un joystick, et un écran LCD multifonction au look rétro.



Avec jusqu’à 60 heures d’autonomie, vous pouvez parcourir le monde sans avoir à recharger. Conçu pour suivre votre rythme de vie, le casque regorge de fonctionnalités pratiques : charge rapide, Bluetooth 5.3, détection de port, appairage multipoint, design pliable pour les voyages, et un sac de transport en bandoulière inclus. L’application Skullcandy permet une personnalisation totale : mode de transparence réglable, égaliseur personnalisé, reprogrammation des boutons – pour une expérience intuitive, fluide, et parfaitement adaptée à vous.

Aviator 900 ANC, 299,99 €, disponible dès maintenant sur skullcandy.com