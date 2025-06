Anker Nano, des batteries externes compactes et puissantes

Le leader mondial des technologies de charge intelligentes, Anker Innovations, enrichit sa gamme Anker Nano. En voyage, au quotidien ou au bureau, les nouveaux produits Nano impressionnent par leur design minimaliste, leur puissance de charge compacte et leurs fonctionnalités intelligentes.

Chargeur sans fil Anker Nano pour port allume-cigare A2216 (45,99 €)

Le chargeur sans fil Anker Nano pour port allume-cigare, c’est votre compagnon de voyage ultime : avec sa puissance de 15 W, vos appareils passent de 0 à 20 % en 16 minutes seulement. Son support innovant en alliage à mémoire de forme peut se courber jusqu’à 180° pour s’adapter solidement à tous les tableaux de bord, tandis que la force magnétique puissante de 16 N, alliée à un adhésif 3M de haute qualité, garantit la stabilité de votre appareil même sur des routes cahoteuses. Profitez d’une vision totale grâce à la rotation à 360° et à l’inclinaison à 45°, qui vous offrent l’angle de vue idéal pour la navigation, les appels ou le divertissement ‒ le tout avec un aspect élégant, parfait pour les conducteurs contemporains.

PowerBank Anker Nano A1638 (49,99 €) Avec son câble USB-C rétractable d’une longueur de 70 cm, cette batterie externe fournit jusqu’à 45 W de puissance de charge, au moyen du câble et du port USB-C additionnel (également compatible avec PPS 2.0.) L’affichage montre le niveau de charge, la puissance, et le statut de fonctionnement en temps réel. Grâce à ses dimensions compactes (81,5 x 51 x 36 mm), elle tient facilement dans n’importe quelle poche ; en plus, le câble USB fait aussi office de lanière, et permet de transporter la batterie facilement.

PowerBank Anker Nano A1665 (49,99 €)

Grâce à sa compatibilité Qi2, cette batterie externe Nano fournit 15 W de puissance à vos iPhone possédant la technologie MagSafe. Quant au port USB-C, il atteint jusqu’à 20 W. Cette batterieextra-fine est à peine plus grande qu’une carte de crédit (dimensions : 102 x 71 x 8,6 mm). Elle possède également un support en métal pliable intégré, qui vous permet de visualiser facilement votre écran de téléphone, notamment lors de vos déplacements. Les différents paramètres de charge peuvent être contrôlés via l’application Anker, et vous pouvez aussi régler manuellement la température.

Chargeur Anker Nano (59,99 €)

Ce chargeur Anker Nano fournit une impressionnante puissance totale de 130 W, répartie sur quatre ports USB-C et deux ports USB-A. Deux MacBook Air 15″ peuvent être rechargés simultanément : ils passeront de 0 à 50 % en seulement 30 minutes. Ce chargeur, qui ne mesure que 19 mm d’épaisseur, est particulièrement adapté pour les voyages. La technologie ActiveShield garantit un contrôle précis de la température. Notons également qu’une pochette de transport est incluse, et que sa surface est particulièrement douce au toucher.



Chargeur Anker Nano A2658 (39,99 €)

Quand la puissance rencontre la portabilité : pour la première fois dans la gamme des chargeurs muraux Anker, le chargeur Anker Nano (35 W) possède un câble USB-C rétractable de 70 cm de long. Assez puissant pour charger les tablettes et les téléphones, ce câble est également particulièrement durable et résiste à près de 20 000 torsions. Le chargeur, quant à lui, est 10 % plus petit que les chargeurs 30 W standards (dimensions : 47,5 x 61 x 30 mm). Le boîtier antidérapant garantit la stabilité dans la prise, tandis que la technologie ActiveShield et une puce Power Tuner protègent activement les appareils branchés de la surchauffe.