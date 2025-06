Yamaha dévoile ses nouvelles enceintes laqués piano noires NS-800A & NS-600A

La marque aux trois diapasons met l’accent sur sa série d’enceintes bibliothèques

NS-800A et NS-600A, les plus récentes de la série NS.

Plusieurs fois récompensées et plébiscitées par la presse internationale, ces deux séries d’enceintes sont dotées de la technologie originale Harmonious Diaphragm, qui utilise une combinaison de ZYLON et d’épicéa, un bois utilisé dans les tables d’harmonie des pianos, pour obtenir un timbre sonore fluide et limpide sur toute la plage de fréquences et une musicalité hors pair.

En utilisant une variété de technologies avancées héritées des modèles phares, y compris les chambres R.S. et l’absorbeur acoustique, Yamaha, avec son concept True Sound et les éléments fondamentaux de l’équilibre tonal, de la dynamique et de l’image sonore – exprime pleinement toutes les pensées de l’artiste pour susciter les émotions de l’auditeur.

Les enceintes bibliothèques NS-800A sont pourvues d’un champ sonore vaste et riche créé par un caisson spacieux de grande capacité, tandis que les NS-600A, plus compactes, offrent une excellente localisation du son. Elles procurent notamment une reproduction précise du champ sonore et, associés à l’aspect magnifique de la finition piano, elles proposent une expérience musicale profonde, unique à Yamaha, qui envoûte l’auditeur.





L’apparence élégante des NS-800A et NS-600A de Yamaha fusionne le style extérieur du piano avec la philosophie de conception de l’enceinte. La finition brillante caractéristique de Yamaha a été adoptée sur ces enceintes, en utilisant le même procédé que celui utilisé sur les pianos à queue, un procédé réservé à un nombre limité de produits dans la gamme

Yamaha. Cette finition élégante présente l’enceinte comme un meuble de style, procurant une sensation gratifiante à la fois lors de l’écoute de la musique et même en dehors de celle-ci.

En tant que fabricant d’instruments de musique réputé, Yamaha s’attache également à reproduire fidèlement les sons des instruments de musique. Pour y parvenir, les NS-800A et NS-600A s’appuient sur le procédé de conception des haut-parleurs phares, qui consiste à rechercher un timbre de son cohérent – l’équilibre tonal – sur l’ensemble du spectre de

fréquences. Pour chacune des enceintes, les NS-800A et NS-600A utilisent le Harmonious Diaphragm, composé d’un mélange de ZYLON, qui possède une excellente vélocité sonore et une dissipation interne optimale, et d’épicéa, utilisé dans la table d’harmonie des pianos à queue Yamaha et essentiel à l’émanation du son. Cela garantit une expression

tonale précise et fidèle sur l’ensemble du spectre audio, et fait ressortir les

harmonies du son et rend la musique plus riche et plus belle.

Enfin, Yamaha a amélioré le sens de la dynamique en transmettant une solide réponse dans les moyennes et hautes fréquences, offrant un confort musical sûr et créant une vaste scène sonore. Pour ce faire, la marque a développé les chambres R.S. (Resonance Suppression) brevetées et les ont montées à l’arrière du tweeter, afin d’exprimer fidèlement les nuances les plus fines des instruments de musique et des voix. Deux tubes de forme spéciale annulent les résonances indésirables générées derrière le diaphragme, sans utiliser des matériaux absorbants conventionnels. Cela permet de raviver le son naturel et de conserver les nuances musicales les plus infimes de la source originale.

Prix public unitaire enceinte NS-800A et NS-600A : 2099 € et 1299 €