Sennheiser dévoile le BTD 700, un dongle Bluetooth haute performance conçu pour exploiter tout le potentiel des casques et écouteurs sans fil. Compatible avec les meilleurs codecs audio aptX, la diffusion Auracast, et un mode faible latence pour le jeu, il s’utilise instantanément, sans pilote ni configuration.

Avec ses 2,2 grammes pour 24 mm de long, le BTD 700 est plus petit qu’une clé USB, mais embarque tout ce qu’il faut pour améliorer sensiblement l’audio en Bluetooth, que ce soit pour le streaming, les appels ou le jeu. Une simple connexion USB-C suffit pour améliorer la sortie audio native des ordinateurs portables, smartphones ou tablettes. Un adaptateur USB-C vers USB-A est également fourni, pour garantir une compatibilité avec les ordinateurs de bureau et les portables dépourvus de port USB-C.“ Le BTD 700 rend l’audio sans fil haute performance accessible, même sur des appareils qui ne prennent pas en charge les derniers standards Bluetooth. Il permet d’obtenir une qualité sonore comparable à celle d’une connexion filaire, tout en ajoutant des fonctionnalités avancées à des équipements qui en sont dépourvus”, explique Christian Ern, chef de produit senior chez Sennheiser. Le BTD 700 est disponible sur sennheiser-hearing.com à 49,90 €.



Le BTD 700 permet la transmission audio en aptX Lossless et aptX Adaptive, pour un son sans fil haute fidélité, jusqu’en 24 bits / 96 kHz. Même si l’appareil source, à savoir ordinateur, smartphone ou tablette, ne prend pas en charge ces formats nativement, le dongle contourne cette limite et permet aux casques et écouteurs compatibles de bénéficier d’un signal audio optimisé. Les modèles MOMENTUM et certains ACCENTUM de la marque Sennheiser sont d’ores et déjà compatibles, et dévoilent toute la richesse sonore lorsqu’ils sont associés au BTD 700.



Compatible avec la plupart des systèmes (Android, iOS/iPadOS, Windows, macOS), le BTD 700 est reconnu automatiquement comme un périphérique audio standard. Il prend alors le relais de la sortie Bluetooth native, souvent limitée à des codecs basiques, et assure une transmission audio optimisée, sans configuration particulière. Il suffit de le brancher.

Grâce à la norme Bluetooth 5.4, les usages sont multiples. Il permet par exemple de diffuser un flux audio via Auracast lors d’une projection en plein air, d’écouter sa musique en haute definition avec des écouteurs compatibles, ou encore de travailler en visioconférence toute une journée avec un casque confortable comme le Sennheiser MOMENTUM 4.