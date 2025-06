Realme annonce sa série 14 à partir de 299,99 €

Realme annonce le lancement officiel aujourd’hui de la série realme 14. Conçue pour devenir la référence en matière d’autonomie dans le segment des smartphones de milieu de gamme, cette série allie endurance exceptionnelle et prix compétitif.

Équipée d’une batterie Titan de 6 000 mAh, la série realme 14 offre jusqu’à 10 heures de jeu ininterrompu et 17,5 heures de lecture vidéo sans recharge. Sa densité énergétique (782 Wh/L) assure la pérennité de l’appareil, même après 1400 cycles de charge.

Premier smartphone en Europe à embarquer le tout nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. Le realme 14 5G affiche un score AnTuTu de 810 000, ce qui garantit un gameplay fluide avec jusqu’à 90 images par seconde dans des jeux phares comme Call of Duty Mobile et PUBG. Le realme 14T offrira aux utilisateurs une expérience fluide grâce au puissant chipset MediaTek Dimensity 6300 Energy 5G. Les deux modèles de la série 14 sont dotés d’un système de refroidissement VC, qui garantit des performances constantes sans risque de surchauffe.



Les passionnés de photographie apprécieront l’appareil photo OIS AI de 50MP de la série realme 14, qui capture sans effort des scènes rapides grâce au mode AI Snap. Amélioré par l’algorithme LightFusion, les utilisateurs peuvent obtenir des images époustouflantes et réalistes dans différents contextes. La série realme 14 offre aux utilisateurs un écran AMOLED esports de 120 Hz, offrant des images époustouflantes et préservant la fatigue oculaire lors de sessions prolongées.



Le realme 14 5G mise sur un look audacieux avec son « Mecha Design » et son système d’éclairage innovant « Victory Halo ». Inspiré par l’univers des armures Mecha, son design reproduit des motifs ultra-détaillés grâce à une technologie de nano-lithographie avancée, le tout rehaussé par une touche orange éclatante symbole de puissance.

Le realme 14 5G est disponible en Mecha Silver, Titane Storm et Warrior Pink, tandis que le realme 14T 5G est disponible en Obsidian Black, Lightning Purple et Surf Green.

Avec une résistance inégalée à la poussière et à l’eau (IP69, IP68 et IP66), la série Realme 14 permet aux utilisateurs de l’emmener partout en toute confiance et de résister à des environnements extrêmes, ce qui en fait un compagnon fiable pour toutes les aventures.





realme lance également deux modèles d’écouteurs d’entrée de gamme : le T200 et le T200 Lite. Les deux modèles sont équipés de grands haut-parleurs de 12,4 mm et offrent une autonomie totale de plus de 40 heures. Le T200 comprend également une fonction d’annulation active du bruit pour une meilleure expérience d’écoute. Ces écouteurs sont les compagnons parfaits de la série 14 à un prix compétitif.



Le realme 14 5G est proposé à partir de 349,99 € avec une promotion exclusive pour la variante 8 Go/256 Go, tandis que le realme 14T est proposé au prix de 299,99 €. Vous trouverez plus d’informations sur les prix et les offres exclusives sur le site officiel de realme ou dans le tableau ci-dessous.