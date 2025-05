Inoxtag va créer des contenus pour The North Face

Inoxtag et The North Face, une alliance inédite entre dépassement de soi, exploration et lifestyle.

Aujourd’hui, la marque de référence dans l’outdoor The North Face a choisi de collaborer avec Inoxtag, qui devient créateur de contenu ambassadeur officiel de la marque.

Après avoir gravi l’Everest il y a tout juste un an et récemment atteint le sommet de l’Aiguille Verte, haut lieu de l’alpinisme français, Inoxtag s’impose comme une figure incontournable de sa génération. Nourri par sa passion pour l’aventure et les nouveaux projets, Inoxtag est toujours animé par la même volonté de transmission et de partage de ses valeurs : le goût de l’effort, le dépassement de soi, la reconnexion à la nature. Sa dernière vidéo retraçant l’ascension de l’Aiguille Verte a déjà cumulé 3.2 millions de vues en quelques jours sur sa chaîne YouTube. Avec son discours particulièrement inspirant et ses vidéos exceptionnelles tant sur la forme que sur le fond, Inoxtag redéfinit l’image du créateur de contenus et bouscule les codes.

A la croisée des mondes entre matériel de haute montagne et style de vie outdoor, cette collaboration incarne parfaitement l’ADN et l’évolution d’Inoxtag vers de nouvelles aventures très variées. Bien plus qu’un simple partenariat, c’est le point de départ d’un accompagnement global qui ouvre la voie à une multitude de projets à venir – toujours audacieux, inattendus, quels qu’ils soient – pour explorer de nouveaux terrains et continuer de nous surprendre.

« The North Face m’a accompagné dans mes plus grands défis. Ce partenariat, c’est bien plus qu’une collab : c’est une manière de me suivre dans toutes mes aventures et mes projets outdoor les plus fous qui me permettent de continuer à créer, découvrir, apprendre et transmettre des messages. Never Stop Exploring ! », a expliqué Inoxtag