Cette Girard-Perregaux Deep Diver rétro est la montre de plongée incontournable de l’été

Que vous plongiez en Méditerranée ou que vous vous rendiez à la piscine, la Girard-Perregaux Deep Diver est une pure icone estivale.

Girard-Perregaux ressuscite une légende. Lancée en 1969, la Deep Diver se distinguait par son design audacieux et son système Gyromatic innovant. Elle revient aujourd’hui, avec une touche de modernité, grâce à une collaboration avec Bamford Watch Department.

Limitée à seulement 350 exemplaires, cette réédition fait partie des Legacy Editions de la marque et s’annonce déjà comme l’une des montres phares de l’été. Comme l’originale, la nouvelle Deep Diver conserve son boîtier coussin et son esthétique vintage. Mais elle est bien plus qu’un simple voyage nostalgique. Fabriquée en titane grade 5 léger et mesurant 40,3 mm sur 38 mm, elle promet un confort aussi agréable qu’esthétique.

Le cadran coquelicot se décline dans de riches nuances de bleu, d’orange et de blanc, avec une police inspirée des années 1970 et un revêtement luminescent bleu vif. Une lunette intérieure rotative et un bracelet en caoutchouc à attache rapide – bleu ou orange, au choix – lui confèrent polyvalence pour le week-end et élégance pour les journées à la plage.

Son design n’est pas seulement esthétique. Au cœur de la montre se trouve le calibre manufacture GP03300, un mouvement automatique fin (3,36 mm) offrant 46 heures de réserve de marche. Ses finitions sont soignées, avec des côtes de Genève, des biseaux polis et un rotor en forme de trident, clin d’œil à ses origines sous-marines. Le fond du boîtier est en saphir, bien sûr, subtilement teinté de bleu.



Ce n’est pas la première fois que Girard-Perregaux fouille dans ses archives. La Deep Diver succède à la Casquette culte des années 1970 dans la ligne Legacy Editions de la marque – une série de réinventions limitées réalisées avec soin, sans copier-coller. Chaque détail a été pensé, du guichet de date à 4 heures au logo Bamford ultra discret. C’est une pièce de collection que vous aurez vraiment envie de porter.

À 16000 € chez Bucherer, son prix est destiné aux passionnés de montres, mais elle mérite sa place, alliant style traditionnel, matériaux modernes et véritable puissance mécanique.

https://www.bucherer.com/fr/fr/montres/girard-perregaux/neo-deep-diver/1430-865-7.html