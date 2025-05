Et notre coup de cœur dans la gamme de téléviseurs Samsung 2025 est…

Gardez votre écran Neo QLED 8K ; le Frame Pro est notre premier choix parmi les téléviseurs Samsung 2025.

La gamme de téléviseurs, projecteurs et barres de son Samsung 2025 est désormais officiellement en vente, promettant une intelligence artificielle, une meilleure qualité d’image et un son plus clair. Elle comprend des ensembles Neo QLED, OLED et QLED améliorés, avec des modèles remarquables comme le Neo QLED 8K et le 4K QN90F dotés de la technologie anti-éblouissement améliorée de Samsung pour une meilleure visualisation en journée.

Nous avons pu voir ces nouveaux écrans en vrais, et ils ont énormément de qualités. Mais celui qui nous a vraiment marqué, c’est le nouveau Frame Pro. Un Frame chez soi s’intègre parfaitement à l’espace et fait office de véritable décoration murale quand vous ne regardez pas la télévision. Le Frame Pro reprend cette idée et y ajoute des caractéristiques techniques améliorées : une meilleure qualité d’image grâce à la technologie Neo QLED, et la même finition mate qui limite les reflets. Notre seul reproche ? Il n’est disponible qu’en 65 pouces et plus. C’est un peu trop grand pour la plupart des salons moyens. Une version 55 pouces serait parfaite.

Retour à la gamme : cette année, Samsung pousse son nouveau Vision AI à fond. C’est le cerveau derrière tous les nouveaux écrans, il apprend ce que vous regardez et ajuste l’image et le son à la volée. Il est associé à un nouveau boîtier One Connect sans fil, ce qui signifie moins de câbles encombrant votre installation. Samsung a également lancé un nouveau projecteur à focale ultra-courte, le Premiere 5, capable de projeter une image Full HD de 100 pouces sur votre mur, ainsi qu’une nouvelle gamme de barres de son. Des modèles comme le HW-Q990F et le QS700F compact offrent la prise en charge Dolby Atmos, un réglage audio adaptatif et des fonctionnalités intelligentes de détection de la pièce.