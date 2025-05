Une protection signée Thule pour les familles de baroudeurs

Thule, expert des équipements de mobilité depuis 1942, présente son nouveau voile d’ombrage polyvalent, parfait pour les familles de baroudeurs ! Véritable protection contre les rayons UV nocifs et contre les bourrasques de vent, ce auvent permet de maintenir une circulation optimale de l’air et est compatible avec les remorques multi sport et les poussettes de la marque.



Cette Thule Sun & Wind Tarp est un voile d’ombrage imperméable polyvalent et facile à utiliser, conçu pour protéger du soleil et du vent tout en maintenant une circulation de l’air optimale. Compatible avec toutes les remorques multi sport Thule Chariot et les poussettes Thule Urban Glide, il est fabriqué en tissu UPF 50+, le Thule Sun & Wind Tarp protège efficacement les enfants des rayons UV nocifs et des vents violents tout en conservant un

air frais et confortable. Son matériau de couleur claire réfléchit la lumière du soleil, évitant

ainsi l’accumulation de chaleur. Le panneau de maille intégré favorise la circulation de l’air,

réduisant ainsi le risque que le auvent agisse comme un voile en cas de vent.