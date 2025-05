Peugeot Motocycles s’installe au coeur de Paris

Peugeot Motocycles Groupe franchit une étape décisive dans son déploiement avec l’inauguration officielle de son tout premier flagship, situé au 26 avenue de la Grande Armée, en plein cœur de Paris. Ce nouvel espace emblématique devient le point de référence de la mobilité urbaine pour le groupe, réunissant pour la première fois ses cinq marques : Peugeot Motocycles, Kisbee by Peugeot, Django by Peugeot, BSA Motorcycles et DAB Motors.

Ainsi, Peugeot Motocycles Groupe renforce sa position sur le marché du deux-roues en proposant une offre complète, accessible, innovante et fidèle à son riche héritage. Chaque marque du groupe incarne une vision spécifique de la mobilité :

• Peugeot Motocycles : l’excellence technologique et le plaisir de conduite.

• Kisbee by Peugeot : la solution urbaine simple, économique et accessible.

• Django by Peugeot : l’élégance néo-rétro, pratique et stylée.

• BSA Motorcycles : l’icône vintage portée par la passion et l’histoire.

• DAB Motors : l’innovation électrique premium, tournée vers l’avenir.