Sennheiser lance le Profile Wireless, l’outil audio multifonction pour les créateurs de contenu

Les créateurs de contenus et vidéastes ont besoin de flexibilité et d’outils prêts à l’emploi, mais aussi d’un système audio sans fil polyvalent garant de prises de son simples et rapides, sans perte de qualité. C’est pour eux que Sennheiser sort Profile Wireless (299 €) , un système de microphone sans fil bi-canal 2,4 GHz qui se connecte aux appareils mobiles, caméras ou ordinateurs, et peut s’utiliser comme micro-cravate clipsable, micro main ou de bureau, selon les circonstances.

Les adaptateurs fournis permettent de raccorder le récepteur à n’importe quel type de caméra tandis qu’une sortie casque permet au créateur de contrôler le rendu audio. Les micros miniatures se clipsent aux vêtements ou peuvent être fixés au moyen des attaches magnétiques fournies.



Pour les enregistrements avec un smartphone, le Profile Wireless peut être raccordé via l’adaptateur Lightning ou mini-USB fourni. Un capteur gyroscopique fait tourner le récepteur à 180° pour que les indications demeurent systématiquement lisibles.

Un micro à main est parfois le meilleur choix : pour les interventions de type journalistique face à la caméra, lorsque le créateur a besoin de piloter la conversation ou encore si d’autres personnes sont interrogées. Il suffit alors d’insérer le micro miniature clipsable dans la barre de recharge, d’ajouter la bonnette adaptée et le système se mue en véritable micro de reporter. Tous les composants du système Profile Wireless sont équipés de raccords de fixation aux accessoires habituels des créateurs de contenus, comme les pieds de table. Le système peut ainsi s’utiliser très facilement comme micro de bureau