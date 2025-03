Journée Internationale des Femmes : OnePlus met en lumière les exploratrices oubliées

Pour la Journée Internationale des Femmes, OnePlus publie aujourd’hui un nouveau documentaire rendant hommage à Dorothy Pilley, une exploratrice pionnière injustement oubliée.



Bien qu’elle ait défié les normes sociales dans les années 1920 grâce à ses exploits en escalade, cette femme reste méconnue du grand public. Une étude récente de OnePlus révèle que près de la moitié des Français (46%) sont incapables de citer spontanément une exploratrice, et seulement 3% connaissent Dorothy Pilley. Ses réalisations n’ont pas été documentées et elle est donc restée largement inconnue, une injustice que OnePlus souhaite corriger.



Ce documentaire met en scène Elise Wortley, aventurière et fondatrice de « Women with Altitude », aux côtés d’Edurne Pasaban, alpiniste espagnole détentrice de records (première femme à gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres), et de Lotta Hintsa, ancienne Miss Finlande devenue exploratrice.



Ensemble, elles ont marché dans les pas de Dorothy Pilley du Monte Cinto à Bastia, avec un équipement d’époque. Cette expédition met en lumière le fait que 62% des Français estiment que les exploratrices sont sous-représentées dans la littérature, les médias et le matériel éducatif.



Ce film a été entièrement tourné avec le nouveau OnePlus 13, conçu pour les explorateurs, grâce à des fonctionnalités telles qu'une caméra à double exposition et Aqua Touch 2.0, permettant une utilisation fluide même avec les mains mouillées.