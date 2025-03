Tissot PRC 100 Solar, la nouvelle montre d’entrée de gamme idéale ?

La nouvelle Tissot PRC 100 bénéficie d’une mise à niveau moderne avec une technologie à énergie solaire, garantissant que la montre est toujours chargée et prête à fonctionner.

Autant on apprécie le charme d’une montre mécanique finement conçue – l’art délicat et le rituel satisfaisant du remontage – autant il est difficile de nier l’attrait d’une montre à quartz à emporter partout. Parfois, on a juste envie de prendre une montre, de la mettre au poignet et de ne pas se soucier de régler l’heure ou de la remonter. C’est là qu’intervient la dernière Tissot, la PRC 100 Solar.

Tissot a la réputation de proposer des montres solides et abordables, et la PRC 100 fait partie de l’histoire de la marque depuis le milieu des années 2000. Cette dernière version, cependant, lui confère une mise à niveau moderne avec une technologie à quartz alimentée par l’énergie solaire, garantissant que cette montre est toujours chargée et prête à fonctionner. C’est une véritable montre à tout faire : suffisamment robuste pour être portée au quotidien, d’une taille parfaite de 39 mm et pratique pour voyager grâce à sa source d’alimentation sans entretien.

Un nouveau design moderne

Alors que la PRX, la collection de montres la plus populaire de Tissot, s’appuie fortement sur la nostalgie avec son design d’inspiration rétro, la PRC 100 Solar est tournée vers l’avenir et adopte la technologie la plus moderne. Elle conserve le design audacieux et distinctif qui a fait de l’originale une montre remarquable, avec un boîtier en acier inoxydable de 39 mm doté d’une lunette dodécagonale (soit douze côtés si vous ne le saviez pas). Elle est à la fois sportive et raffinée, donnant des vibrations à la TAG Heuer Aquaracer ou Zenith Defy.

On apprécie également beaucoup sa taille polyvalente qui promet de s’adapter confortablement à la plupart des poignets, et cette montre est proposée en plusieurs variantes – y compris des cadrans argentés et bleu foncé à rayons de soleil, ainsi qu’une option entièrement noire pour ceux qui préfèrent un look plus discret. Pour le choix du bracelet, vous pouvez opter pour un bracelet en acier inoxydable ou un bracelet en cuir. Quelle que soit la version que vous choisissez, la PRC 100 Solar est une indéniablement attrayante.

Énergie solaire

Le point fort de cette version est sans aucun doute son mouvement à quartz solaire Lightmaster. Contrairement aux montres solaires traditionnelles qui s’appuient sur des panneaux photovoltaïques visibles sous le cadran, la PRC 100 Solar intègre astucieusement ses cellules solaires sous le verre saphir, aidant la montre à conserver un design épuré et ininterrompu. Il est intéressant de noter que si vous zoomez sur les images haute résolution, vous pouvez repérer de minuscules hexagones sur le cristal. Avec un peu de chance, comme les fines lignes ondulées sur un pare-brise de voiture chauffant, ils ne seront pas visibles à l’œil nu à moins que vous ne les cherchiez vraiment.

Cette technologie permet à la montre de tirer son énergie de la lumière naturelle et artificielle, en stockant l’excès d’énergie dans un accumulateur rechargeable. Une charge complète lui confère une impressionnante réserve de marche de 14 mois, même si elle est laissée dans l’obscurité totale. Et si jamais elle est faible, l’indicateur de fin d’énergie (EOE) déplace la trotteuse par sauts de quatre secondes, vous rappelant qu’il est temps de la recharger rapidement.

En pratique, cela signifie que la PRC 100 Solar est une véritable montre à régler et à oublier. Quelques minutes de port quotidien dans des conditions de lumière normales suffisent à la faire fonctionner indéfiniment.

Bref, cette nouvelle Tissot PRC 100 Solar est la montre d’entrée de gamme idéale. Elle est disponible dès maintenant sur le site de Tissot, la collection étant entre 445 € et 545 €.

https://www.tissotwatches.com/fr-fr/men/main-collections/tissot-prc-100-solar.html