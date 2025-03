La nouvelle Navitimer calendrier perpétuel de Breitling éblouit en bleu glacier

Breitling vient de donner à sa légendaire Navitimer une sérieuse mise à niveau : cadran bleu glacier, lunette en platine et mouvement à quantième perpétuel.

Breitling vient de donner à sa légendaire Navitimer une sérieuse mise à niveau, et le résultat pourrait être notre modèle Navitimer préféré à ce jour. La nouvelle Navitimer B19 Perpetual Calendar Chronograph reprend tout ce qui a fait la grandeur de cette montre emblématique et l’enrichit d’une première pour Breitling : un mouvement à quantième perpétuel dans une montre en acier.

Depuis plus de 70 ans, la Navitimer est synonyme d’aviation, de précision et de style incomparable. Conçue à l’origine en 1952 pour l’AOPA (Aircraft Owners and Pilots Association), elle est rapidement passée d’une montre-outil fonctionnelle à un symbole de statut mondial. Désormais, Breitling fait de ce modèle une vitrine de ses prouesses horlogères. Le calibre B19 à l’intérieur de la nouvelle Navitimer est assez spécial. Si vous n’êtes pas familier avec un calendrier perpétuel, il s’agit d’un mouvement qui s’ajuste automatiquement en fonction des années bissextiles et des différentes durées de mois, ne nécessitant que des corrections mineures une fois par siècle. C’est un sérieux défi pour Breitling, une marque surtout connue pour ses chronographes plutôt que pour ses complications. Le mouvement dispose d’une réserve de marche de 96 heures, ce qui le rend aussi pratique qu’impressionnant.

Visuellement, cette montre est magnifique. Le cadran bleu glacier scintille sous la lumière, offrant un contraste rafraîchissant avec la lunette en platine et le boîtier en acier inoxydable. Avec ses 43 mm, c’est une montre relativement grande, mais qui parvient à trouver un juste équilibre entre élégance et sportivité. Les poussoirs offrent un clin d’œil nostalgique aux chronographes classiques, tandis que le fond ouvert du boîtier offre un aperçu de l’impressionnant mouvement intérieur.

Le cadran comporte un indicateur de phase de lune à 12 heures, ainsi que des affichages de la date, du jour et du mois à l’extérieur des cadrans du chronographe. Quant à la portabilité, Breitling propose aux acheteurs deux options : un bracelet en cuir d’alligator noir avec une boucle déployante ou un bracelet en acier inoxydable à sept rangs avec un fermoir papillon.

Le Breitling Navitimer B10 Chronograph 43 Perpetual Calendar est désormais disponible au prix de 29000 €. Cela peut sembler beaucoup d’argent, mais c’est en fait l’un des calendriers perpétuels les plus abordables que vous puissiez acheter. Si vous avez toujours voulu une Navitimer, celle-ci pourrait bien être celle qu’il vous faut